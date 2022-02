Investissement de près de 120 000 $ pour bonifier le tourisme de nature et d'aventure dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'avoir soutenu, grâce à l'attribution d'une aide financière de 118 000 $, la réalisation du projet de construction d'unités d'hébergement récréotouristique en nature de l'entreprise Entre Lemoine et l'arbre.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme.

Citations :

« Pour se démarquer de la concurrence, le Québec doit encourager le développement d'attraits touristiques créatifs en phase avec les tendances du marché. Offrir un hébergement insolite, comme ces unités bâties sur pilotis, est assurément une excellente idée pour séduire les amateurs de plein air à la recherche d'expériences inusitées se déroulant dans le respect de l'environnement. Votre gouvernement est heureux d'avoir soutenu ce projet novateur, qui attire davantage de visiteurs dans la région et fait rayonner notre destination! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« L'Abitibi-Témiscamingue est un endroit unique à découvrir, et ce projet de l'entreprise Entre Lemoine et l'arbre est un plus pour rehausser l'attractivité de notre région. L'offre d'hébergement originale permet aux visiteurs de profiter au maximum de la nature environnante. Je suis extrêmement fier du dynamisme des responsables! Ils font tout en leur pouvoir pour susciter l'intérêt de la clientèle touristique et stimuler l'économie locale. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Voulant participer activement à la vie écotouristique de la fabuleuse région de l'Abitibi-Témiscamingue, Entre Lemoine et l'arbre a vu le jour après de nombreux efforts et beaucoup de détermination. Le grand soutien accordé par le ministère du Tourisme a été crucial pour l'aboutissement du projet. L'engouement pour les activités de plein air et écologiques représente un réel atout pour le Québec, qui se distingue parmi les destinations phares de l'écotourisme. L'ensemble de cette initiative regroupe quatre chalets sur pilotis, rustiques, écologiques et ouverts durant les quatre saisons. Tous situés au cœur de la forêt boréale, ils bordent la rivière Harricana, qui nous emmène aux portes de la Baie-James. Actuellement, trois chalets sont offerts au public. Le quatrième verra le jour au printemps 2022. »

Aksel Nielsen-Kolding, président et propriétaire d'Entre Lemoine et l'arbre

Faits saillants :

Le projet soutenu consiste en la construction de quatre unités d'hébergement thématiques bâties sur pilotis et d'un bâtiment d'accueil, l'aménagement du terrain et l'installation de services.

L'investissement du gouvernement du Québec permet, entre autres, de stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des dépenses touristiques.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue pour ses grands espaces et son offre multiactivité.

