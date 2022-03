Investissement de plus de 80 000 $ pour bonifier le tourisme hivernal dans la région de l'Outaouais

QUÉBEC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'avoir soutenu, à hauteur de 80 700 $, un projet visant la bonification et l'amélioration des infrastructures et des équipements de l'organisme Événements Nordiques Gatineau afin d'accueillir des événements de ski de fond de calibre national et international.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le député de Gatineau, M. Robert Bussière.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 1 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal du ministère du Tourisme.

Citations :

« La notoriété de Gatineau et de l'Outaouais pour la tenue d'événements sportifs d'envergure est bien établie, et ce projet l'accroîtra certainement. Votre gouvernement est heureux d'avoir soutenu ce plan de bonification de notre offre hivernale qui attirera davantage de visiteurs dans la région et au centre-ville de Gatineau. Une autre belle initiative de notre industrie qui fera briller le Québec et participera activement à la relance touristique! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« En tant que député de Gatineau, je suis extrêmement fier de la mobilisation et du soutien des acteurs du milieu pour rehausser d'un cran l'attractivité de l'Outaouais. Ce projet favorisera les alliances avec les partenaires locaux et régionaux, ce qui aura des retombées positives pour les entreprises liées de près ou de loin au tourisme. Je salue le travail de l'organisme Événements Nordiques Gatineau, à qui je souhaite un franc succès pour les mois et les années à venir. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Événements Nordiques Gatineau est extrêmement reconnaissant du soutien accordé par le gouvernement du Québec. Cela nous permet de continuer à miser sur les infrastructures de ski de fond afin de maintenir la réputation de l'Outaouais comme destination de premier plan pour les événements de classe mondiale. Notre organisme est très actif dans la recherche d'activités capables de générer un rendement majeur des investissements. »

John Halvorsen, président d'Événements Nordiques Gatineau

Faits saillants :

Événements Nordiques Gatineau regroupe les principales organisations de ski de fond de l'Outaouais. Le projet consiste à bonifier et à améliorer les infrastructures et les équipements de l'organisme pour obtenir les certifications nécessaires de la Fédération internationale de ski de fond en vue de présenter des événements majeurs, notamment une coupe du monde, et d'allonger ainsi la saison.

Il vise les objectifs suivants :

prolonger certaines pistes;



élargir certaines pistes pour atteindre un minimum de 6 m ;

;

agrandir le stand de départ et d'arrivée ainsi que l'aire de stationnement;



améliorer la qualité du chemin d'accès;



améliorer le dragage aux abords du chalet principal;



accroître la capacité du système de fabrication de neige sur une boucle de 2,5 km;



acquérir l'équipement mobile nécessaire pour fabriquer de la neige sur l'ensemble du parcours;



acquérir 2 ponceaux de 2,4 m qui seront utilisés comme tunnel;



agrandir le bâtiment qui sert au chronométrage;



acquérir des panneaux d'affichage;



acquérir et installer des filets de sécurité pour les skieurs dans les endroits à risque.

L'investissement du gouvernement du Québec permet, entre autres, de stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des dépenses touristiques.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal vise à faire du Québec l'une des principales destinations touristiques hivernales en misant sur le développement d'une offre variée d'activités permettant aux visiteurs de vivre une expérience totale de l'hiver.

