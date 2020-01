Investissement de la Banque Scotia dans l'université Federico Santa María pour contribuer au développement des compétences dans l'innovation technologique et à la participation des femmes dans les domaines STIM

SANTIAGO, Chili et TORONTO, le 16 janv. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia, un chef de file du secteur bancaire dans les Amériques, a fait l'annonce aujourd'hui d'un partenariat quinquennal avec l'université technique de Federico Santa María pour la création du Centre pour la transformation numérique de la Banque Scotia. À cette occasion, la Banque Scotia investira 1 250 000 dollars américains sur une période de cinq ans - une somme qui profitera aux quelque 6 000 étudiants participant au programme.

Ce partenariat vise à améliorer la recherche et le développement dans les avancées numériques et à encourager les femmes à s'intéresser aux domaines des sciences, des technologies, du génie et des mathématiques (STIM). D'après une étude menée en 2018 par le Ministry of Women and Gender Equity, seule une Chilienne sur quatre étudie dans les STIM, et seulement 5 % des professionnels de ces domaines sont des femmes. Par l'intermédiaire du Centre, le partenariat proposera diverses expériences pratiques, comme des programmathons, des projets de synthèse et des stages dans les domaines de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données. Enfin, une partie des fonds investis servira à organiser de nouveaux événements et à créer des cours numériques grâce auxquels les étudiants pourront mettre en pratique la théorie apprise.

« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Federico Santa María, l'une des universités de génie et de sciences technologiques les plus réputées du Chili et de toute l'Alliance du Pacifique. Nous avons bien hâte de faire avancer la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'analyse de données, ainsi que de favoriser la participation des femmes dans les domaines des sciences, des technologies, du génie et des mathématiques au Chili » se réjouit Ignacio (Nacho) Deschamps, chef, Opérations internationales et Transformation numérique pour la Banque Scotia.

« En matière de transformation numérique, il s'agit d'une première collaboration officielle avec une banque. Pour notre établissement, c'est une occasion sans pareil de faire de la recherche et d'élaborer des programmes d'enseignement pratique pour le secteur financier, tout en renforçant l'esprit de collaboration au sein de l'industrie », explique Darcy Fuenzalida, recteur de Federico Santa María.

Carlos Castro, directeur du département d'informatique de l'université, renchérit : « Pour notre établissement, ce partenariat est une occasion en or de nous impliquer davantage dans des secteurs d'importance où nous sommes présents depuis de nombreuses années déjà. Il ne fait aucun doute que le don de la Banque Scotia aura une grande incidence sur nos activités à Valparaiso et à Santiago. Nous ferons de notre mieux pour utiliser au mieux ces ressources à des fins tant universitaires que sociales ».

Par ses investissements dans les établissements universitaires, la Banque Scotia cherche à rehausser les effets positifs des technologies numériques dans la société, à leur donner de l'ampleur et à les mettre en valeur. La Banque voit ainsi à ce que les personnes les plus brillantes et intelligentes acquièrent les compétences qui assureront leur réussite dans l'économie numérique. Dans le cadre de cette initiative mondiale, la Banque Scotia a établi des partenariats avec des universités bien en vue, comme l'Université Queen's, l'Université Western, l'Université de Waterloo, l'Université de Toronto, l'Université de l'Alberta et l'Université de Colombie-Britannique au Canada et Tecnologico de Monterrey et Universidad del Pacifico, dans les pays de l'Alliance du Pacifique.

