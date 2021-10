Investissement de 822 000 $ pour une relance forte du tourisme dans la région de la Gaspésie

MURDOCHVILLE, QC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer un financement de 822 000 $ à l'entreprise Chic-Chac pour soutenir le développement de son offre touristique hivernale et estivale. Le projet vise à augmenter les services d'hébergement, à moderniser ceux déjà existants et à rénover une église qui deviendra le centre opérationnel et administratif de l'entreprise.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion d'une visite dans la région.

Cette contribution financière sous forme de prêt est versée en vertu du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 1 ‒ Appui au développement des attraits touristiques du ministère du Tourisme.

Citations :

« Je suis heureuse que l'entreprise Chic-Chac poursuive le développement de son offre touristique hivernale et estivale afin de se positionner comme un leader dans son secteur. Ce projet d'amélioration et d'augmentation des services d'hébergement bonifiera l'expérience des visiteurs, en plus de rehausser l'attractivité de la région de la Gaspésie et par le fait même celle du Québec tout entier. Je salue la vision d'avenir des propriétaires de Chic-Chac, auxquels je souhaite le plus vif des succès pour la suite. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Les Chic-Chocs sont l'un des plus beaux terrains de jeux pour les amateurs de tourisme d'aventure au Québec. Je suis ravi de l'aide accordée à l'entreprise Chic-Chac, qui contribuera à dynamiser de façon importante l'économie de la communauté de Murdochville. Cette première phase de leur plan de développement est le début d'une belle aventure entrepreneuriale et je suis convaincu qu'elle réussira à attirer davantage de visiteurs d'ici et d'ailleurs. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Ce lieu emblématique va devenir le quartier général de l'expérience Chic-Chac. C'est très gratifiant de participer à la préservation de notre patrimoine, mais aussi, du rythme de vie des résidents de Murdochville. »

Guillaume Généreux-Molaison, copropriétaire de l'entreprise Chic-Chac

Faits saillants :

Le projet consiste à rénover une église de Murdochville pour en faire le centre opérationnel et administratif de Chic-Chac.





pour en faire le centre opérationnel et administratif de Chic-Chac. Un restaurant y sera aménagé au rez-de-chaussée avec un espace cuisine, une salle à manger, un bar lounge ainsi qu'une grande terrasse à l'extérieur. On y trouvera aussi une petite boutique à l'accueil. Le restaurant pourra accueillir de 150 à 200 personnes.





Le sous-sol, quant à lui, sera aménagé pour contenir les casiers, salles de bain et douches ainsi qu'un endroit pour faire sécher les bottes et mitaines. On y trouvera également l'espace pour la location d'équipements et les bureaux administratifs.





Le PADAT, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec, poursuit les objectifs suivants :

Encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec.



Assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec.



Stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

