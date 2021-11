QUÉBEC, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Grâce à un investissement commun de 7,7 millions de dollars réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 690 foyers des municipalités de Sainte-Françoise, de Sainte-Rita, de Saint-Guy, de Saint-Jean-de-Dieu, de Saint-Clément et de Saint-Médard auront accès aux services Internet haute vitesse de Cogeco d'ici septembre 2022.

L'honorable Diane Lebouthillier, la ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, ainsi que la vice-présidente, programmation et relations avec les communautés chez Cogeco Connexion, Mme Johanne Hinse, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cogeco recevra une somme de 6,3 millions de dollars pour soutenir le déploiement des services Internet haute vitesse vers 690 foyers. Le coût total du projet s'élève à 7,7 millions de dollars. Cogeco procède actuellement à l'inventaire des foyers qui n'ont toujours pas accès à Internet haute vitesse pour confirmer le nombre exact de foyers qui seront ainsi couverts par le déploiement des services.

Les services Internet haute vitesse sont essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les travaux financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour la MRC des Basques, la région du Bas-Saint-Laurent et l'ensemble des collectivités rurales au Québec. Ces dernières années et plus encore ces derniers mois, l'accès à Internet haute vitesse est devenu essentiel pour nos communautés, non seulement pour rapprocher virtuellement les gens, mais aussi pour le travail, la santé, les études et le commerce. Notre gouvernement comprend l'urgence et l'importance de brancher toutes les régions québécoises et canadiennes. Nous continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec, afin que chaque foyer ait accès à Internet haute vitesse. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine

« Je sais que cette annonce était très attendue par les municipalités de Sainte-Françoise, de Sainte-Rita, de Saint-Guy, de Saint-Jean-de-Dieu, de Saint-Clément et de Saint-Médard. Je suis content de pouvoir rassurer les élus ainsi que les citoyennes et citoyens qui se sont montrés inquiets. Non seulement Cogeco est un partenaire de choix pour déployer des services Internet haute vitesse fiables et performants, mais, de plus, le projet sera réalisé d'ici septembre 2022. C'est une excellente nouvelle pour la MRC des Basques. »

- Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« Chez Cogeco, soutenir nos communautés et permettre à des familles de se connecter à un réseau robuste et de classe mondiale est notre priorité. Nous voulons être présents et offrir le meilleur pour chacun de nos clients. Et c'est aussi avec des annonces comme celle-ci que nous pouvons réitérer l'essence même des valeurs qui nous sont chères : être au cœur de nos communautés, les connecter et les soutenir dans leur développement économique et social. »

- Johanne Hinse, vice-présidente, programmation et relations avec les communautés chez Cogeco Connexion

Les faits en bref

Le 9 mars 2021, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il portait à plus de 1 milliard de dollars son budget pour accélérer le branchement de milliers de foyers à Internet haute vitesse.

Le 22 mars 2021, les gouvernements du Québec et du Canada ont lancé l'Opération haute vitesse. Les volets Régions branchées et Éclair I visent 148 000 foyers, pour un investissement commun de 826,3 millions de dollars. Le volet Éclair II, lancé le 21 juillet, vise 18 200 foyers supplémentaires et permettra aussi d'accélérer le déploiement vers 34 500 foyers couverts par des rondes antérieures de financement, pour un investissement de 94 millions de dollars. Tous les projets financés par l'Opération haute vitesse doivent être terminés pour septembre 2022.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars qui proviennent de son budget 2021.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

