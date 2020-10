QUÉBEC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, Christopher Skeete, a annoncé, aujourd'hui, l'attribution d'une aide financière de 500 000 $, répartie sur deux ans, au Réseau de développement régional. L'aide gouvernementale est versée par l'entremise du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise. Elle vise à accroître la participation des organisations de langue anglaise au développement économique des régions du Québec.

Fort de cet apport financier, le Réseau sera à même de soutenir ses membres dans leur volonté d'établir des liens de partenariat fructueux avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales engagées dans le développement économique régional.

Le Réseau de développement régional est un organisme à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration socioéconomique des communautés d'expression anglaise au Québec. Soutenu par un ensemble d'organisations régionales de langue anglaise, le Réseau collabore avec les gouvernements afin de représenter ses membres, leurs besoins et les défis qui se posent à eux, en plus d'élaborer des initiatives et d'établir des partenariats.

De son côté, le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise assiste le premier ministre, notamment en tant que structure administrative, pour assurer le lien entre les organismes gouvernementaux et les communautés québécoises d'expression anglaise de la province. Il veille à la prise en compte des préoccupations de ces communautés dans les orientations et les décisions gouvernementales provinciales et fédérales qui pourraient avoir une incidence sur ces dernières.

Citations

« Je célèbre l'arrivée du Réseau de développement régional sur la scène économique québécoise. Cela a été un plaisir de rencontrer les représentantes et représentants de ces organismes communautaires de partout au Québec, et je me réjouis de notre coopération future. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional

« Le Réseau de développement régional possède une solide expertise dont le gouvernement souhaite tirer parti, d'abord pour accroître le mieux-être des Québécoises et Québécois d'expression anglaise, mais également pour assurer la prospérité des régions. Grâce à ce financement, le Réseau sera en mesure de soutenir les efforts des organisations qui souhaitent participer au développement économique de leur région. Cette mise en commun des forces prend une importance stratégique dans le contexte de la relance économique qui vise à contrer les effets de la pandémie de la COVID-19. »

Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise

« Le Réseau de développement régional pour les communautés d'expression anglaise du Québec est heureux d'annoncer l'obtention d'un soutien financier du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise, qui viendra l'appuyer dans sa mission. Ce financement aidera le Réseau à soutenir ses organismes communautaires de langue anglaise à travers la province dans leur développement socioéconomique, en créant des liens entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Le Réseau se réjouit à l'idée d'établir des relations avec des ministères et de présenter les besoins des communautés d'expression anglaise afin d'améliorer l'accès de celles-ci aux programmes, ce qui renforcera la contribution des Québécoises et Québécois anglophones à la société. »

Brigitte Wellens, présidente du Réseau de développement régional

SOURCE Secrétariat des Relations avec les Québécois d’expression anglaise

