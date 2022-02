La nouvelle ronde a été menée par BDC Capital et les fonds seront utilisés par l'entreprise pour accélérer le déploiement de son logiciel-service ( SaaS ) auprès de leaders manufacturiers à l'échelle mondiale. Desjardins Capital, Real Ventures, Ecofuel et un groupe d'investisseurs privés ont également participé à la ronde.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cette nouvelle ronde de financement. Cet investissement permettra à Axya de maintenir une cadence de développement rapide afin de faire évoluer sa solution logicielle. Cela soutient aussi notre positionnement comme nouveau joueur innovant dans la transformation numérique des processus d'approvisionnement du secteur manufacturier », a déclaré son PDG et cofondateur, Félix Bélisle Dockrill.

En effet, Axya fournit aux grandes entreprises manufacturières un logiciel-service (SaaS) rapide à déployer et propulsé par l'intelligence artificielle qui facilite l'organisation de leur processus de sous-traitance principalement pour leurs pièces métalliques sur mesure. La numérisation et l'automatisation des opérations combinées à la centralisation de l'information dans le logiciel permet l'extraction et l'analyse de données qui étaient jusqu'alors impossibles à obtenir avec les systèmes en place, soutenant ainsi plus adéquatement les équipes dans leurs décisions stratégiques. Par ailleurs, le logiciel met aussi à la disposition des usagers un réseau de plus de 350 fournisseurs qualifiés ainsi qu'une solution de paiement intégrée.

« Axya a démontré une excellente performance et a fait des progrès sur une très courte période de temps. Nous avons été vraiment impressionnés par le potentiel exceptionnel d'Axya à répondre aux besoins actuels de l'industrie manufacturière en matière de solutions technologiques pour la gestion de l'approvisionnement », a déclaré Guillaume Mercier, associé, Fonds Innovation Industrielle de BDC Capital.

Précédemment appelée « GRAD4 », Axya est née d'un manque d'outils de gestion simples dans le contexte complexe des défis que représente la chaîne d'approvisionnement. Félix Bélisle Dockrill a saisi cette occasion d'affaires après avoir lui-même cherché des solutions technologiques pour le soutenir dans les tâches liées à la gestion de ses fournisseurs lors de ses passages chez Bombardier et Airbus. Aujourd'hui, la jeune entreprise novatrice compte plus de 30 professionnels expérimentés à travers le monde.

À propos d'Axya

Axya démocratise les solutions logicielles de gestion d'approvisionnement en fournissant aux grandes entreprises manufacturières des outils technologiques simples pour faciliter leur processus de sous-traitance en lien avec les pièces métalliques sur mesure, en plus de mettre à la disposition des utilisateurs un réseau de plus de 350 fournisseurs qualifiés. Cette jeune entreprise de logiciel-service (SaaS) se taille une place de choix sur le marché, notamment en travaillant avec des leaders des secteurs de l'aérospatial, du transport et de l'exploitation minière. Précédemment appelée « GRAD4 », cette solution propulsée par l'intelligence artificielle a été cofondée par Félix Bélisle Dockrill, Nicolas Gauthier, Yacine Mahdid et Karim Besbes en 2019. Pour plus d'informations, visitez axya.co.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la banque des entrepreneur.es canadien.nes. BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital, autant pour les entreprises en phase d'amorçage que pour celles à la recherche d'investissement de croissance. BDC Capital soutient les entrepreneur.es canadien.nes qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

SOURCE Axya

