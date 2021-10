Investissement de 2 M$ pour le développement de nouvelles liaisons aériennes à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec

QUÉBEC, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce un soutien de 2 millions de dollars à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec afin de l'appuyer dans le développement de liaisons aériennes internationales directes vers Québec. L'aide financière gouvernementale permettra aussi de promouvoir les nouvelles liaisons au sein de ces destinations.

La ministre Proulx en a fait l'annonce en marge d'une conférence de presse tenue par Air Transat et l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec laquelle concernait l'ajout d'une nouvelle liaison entre ce dernier et Londres du 11 mai jusqu'au 28 septembre 2022.

L'aéroport offre un potentiel de croissance appréciable. Une plus grande accessibilité par voie aérienne permettra de tirer encore plus profit de la réputation d'excellence de Québec et de la région de la Capitale-Nationale, de consolider les marchés actuels et d'exploiter de nouvelles avenues prometteuses.

Citations :

« L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec a un rôle stratégique à jouer dans la mise en œuvre d'une relance touristique forte et vigoureuse pour la Capitale-Nationale et pour le Québec tout entier. Alors que le tourisme international montre des signes très encourageants de reprise, notre gouvernement pose un geste concret pour rendre la magnifique ville de Québec, une de nos principales portes d'entrée touristiques, et les régions qui l'environnent encore plus accessibles aux visiteurs d'autres pays. Ce soutien financier, qui porte déjà fruit, appuie directement les démarches de l'aéroport pour augmenter le nombre de liaisons, ce qui, à terme, profitera à l'ensemble des acteurs touristiques de notre belle capitale nationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Avec son patrimoine historique, ses paysages enchanteurs, son caractère romantique assumé et sa culture hivernale, la région de la Capitale-Nationale a énormément à offrir à ses visiteurs. Je suis ravie par cette nouvelle liaison vers Londres, tout comme par l'annonce de cette aide financière, qui permettra à l'Aéroport international Jean-Lesage de continuer à jouer un rôle majeur dans la promotion de notre région à l'international, et d'y attirer un nombre plus grand de touristes. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Notre industrie fait partie de celles qui sont les plus touchées par cette crise mondiale. Il est évident que l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec constitue un moteur de développement économique pour la grande région de Québec. Nous avons donc le devoir de mettre toutes les chances de notre côté afin de retrouver, puis de développer, notre desserte aérienne. La clé du succès pour aller chercher de nouveaux vols, c'est de rallier les forces vives de la région autour d'un objectif commun. Par l'octroi de cette aide financière, le gouvernement du Québec nous fournit une aide concrète, et nous lui en sommes très reconnaissants. Il s'agit d'un levier important pour générer de la croissance à l'aéroport. »

Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec

Faits saillants :

Cette aide financière est octroyée dans le cadre d'une entente avec le ministère du Tourisme s'échelonnant jusqu'au mois de mars 2025. Elle vise l'atteinte des objectifs suivants :

Développer de nouvelles liaisons aériennes.



Contribuer à l'augmentation des fréquences et de la capacité offerte vers l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec.



Assurer le succès des nouvelles liaisons aériennes par la réalisation de campagnes de promotion.

Les principaux marchés visés pour le développement de nouvelles liaisons aériennes directes avec Québec sont ceux américains, européens et asiatiques.

