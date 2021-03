Investissement de 167 000 $ pour bonifier l'offre touristique de la région de Lanaudière

QUÉBEC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 167 300 $ à la Distillerie Grand Dérangement pour soutenir l'implantation de l'Économusée du distillateur et de son volet numérique dans la région de Lanaudière.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, M. Louis-Charles Thouin, et la présidente de Tourisme Lanaudière, Mme Agathe Sauriol.

Le projet reçoit une aide financière de 137 300 $ dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 2 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel, et un montant de 30 000 $ grâce à l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET), en collaboration avec Tourisme Lanaudière.

Citations :

« Le projet d'économusée de la Distillerie Grand Dérangement prouve une fois de plus que notre belle région de Lanaudière, comme tout le Québec, se distingue par une offre agrotouristique diversifiée et de très haute qualité. Votre gouvernement est très fier d'encourager ce nouvel attrait touristique qui mettra de l'avant le savoir-faire de nos artisans. Première distillerie certifiée biologique au Québec, la Distillerie Grand Dérangement offrira aux amateurs de produits locaux une expérience inédite comportant un volet d'interprétation distinctif misant sur le numérique. Je félicite les propriétaires pour ce projet novateur, qui sera un facteur d'attraction et un levier économique notoire pour la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis très heureux que notre gouvernement soutienne ce projet prometteur. Il bonifiera de belle façon l'offre et l'achalandage de deux circuits touristiques existants, soit Destination Nouvelle-Acadie et un des circuits touristiques gourmands de Goûtez Lanaudière. Cette initiative ludique et immersive de la Distillerie Grand Dérangement viendra assurément contribuer à la notoriété de la région, déjà très appréciée pour son offre agrotouristique. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Tourisme Lanaudière salue l'audace et la créativité des entrepreneurs ayant mis au monde l'Économusée de la Distillerie Grand Dérangement, offrant ainsi aux clientèles touristiques une expérience jumelant l'histoire à la découverte de produits locaux à haute valeur ajoutée. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de bonifier l'expérience vécue par la clientèle touristique qui fréquentera ce nouvel établissement stratégiquement situé, soit en Nouvelle-Acadie, au cœur du territoire lanaudois. Nul doute que cette entreprise connaîtra un grand succès et contribuera à enrichir l'offre touristique de notre territoire. »

Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière

Faits saillants :

Le projet soutenu consiste notamment à :

construire un économusée comprenant, entre autres, une aire d'accueil, un espace de dégustation, un espace de découverte et une boutique;



aménager et installer des contenus d'interprétation.

Rappelons que ce projet a également reçu une aide financière de 60 000 $ du ministère du Tourisme dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme, en collaboration avec Tourisme Lanaudière.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel vise plus particulièrement à développer et à renforcer les produits du Québec qui permettront de se mesurer à une concurrence sans cesse croissante.

L'EDNET vise à permettre aux associations touristiques régionales d'accompagner les entreprises de leur région afin de les aider à déterminer les défis liés au développement numérique auxquels elles doivent répondre et à réaliser des projets de développement numérique.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Ministère du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, [email protected]; Marie-Eve Beaumier, Directrice du bureau de Louis-Charles Thouin, Bureau de circonscription de Rousseau, Tél. : 450 302-4610, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Éliane Larouche, Coordonnatrice aux communications, Tourisme Lanaudière,Tél. : 450 834-2535, poste 223, Sans frais : 1 800 363-2788 , [email protected]

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca