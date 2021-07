Investissement de 1,24 M$ pour une place publique dans le secteur Mingan à Baie-Comeau - 411 879 $ proviennent de l'enveloppe d'opportunité du Plan d'action nordique 2020-2023

BAIE-COMEAU, QC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Société du Plan Nord octroie 411 879 dollars à la Ville de Baie-Comeau pour l'aménagement d'une infrastructure de développement social, soit une place publique, de type parc communautaire, au cœur du secteur Mingan. La Place publique Mingan, qui s'inscrit dans l'opération de revitalisation du secteur, sera construite sur un terrain vacant, localisé entre les rues Bossé et De Puyjalon.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du maire de Baie-Comeau, M. Yves Montigny, lors d'une conférence de presse.

Ce nouveau parc comprendra une scène couverte afin d'y recevoir des activités d'animation et de diffusion culturelle, des espaces de verdure, un bâtiment sanitaire et du mobilier urbain.

La Société du Plan Nord contribuera à hauteur de 411 879 $. Ce soutien provient de l'enveloppe d'opportunité créée dans le cadre du Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) et gérée par la Société du Plan Nord. Cet outil financier de 36 millions de dollars a été instauré afin de répondre adéquatement aux besoins qui émergent au nord du 49e parallèle pendant la période de réalisation du PAN 20-23.

Finalement, la Ville de Baie-Comeau complétera le montage financier pour l'aménagement de ce projet dont les travaux sont évalués à 1,24 million de dollars grâce à cette contribution qui aura un effet de levier important auprès des autres partenaires.

Citations :

« En tant que ministre responsable de la Côte-Nord, je suis très heureux d'annoncer l'aménagement de la Place publique Mingan à Baie-Comeau. Un centre-ville revitalisé contribuera à attirer davantage d'étudiants et de travailleurs qualifiés sur la Côte-Nord. Ce parc répondra aussi à la demande des gens d'affaires du secteur qui le souhaitent plus vivant. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Située en plein cœur d'un secteur névralgique, la nouvelle Place publique permettra de créer un milieu de vie animé et convivial pour les citoyens de Baie-Comeau en plus de contribuer à la vitalité commerciale du centre-ville. Plus qu'un simple espace vert, il s'agit d'une étape importante pour la revitalisation, l'embellissement et l'effervescence de ce milieu de vie urbain.»

Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

Faits saillants :

Le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49 e parallèle. Les 49 actions socioéconomiques du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.

Site Web de la Société du Plan Nord : plannord.gouv.qc.ca.

