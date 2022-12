Cet investissement permettra de propulser l'entreprise à titre de leader pancanadien de la distribution de fruits et légumes frais

MONTRÉAL, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Courchesne Larose ltée (le « Groupe Courchesne Larose »), un joueur de premier plan de l'industrie canadienne des fruits et légumes, est fier d'annoncer un investissement important dans son actionnariat par Sagard Placements Privés Canada (« Sagard PPC »), le fonds de capital-investissement de Sagard axé sur le marché canadien des entreprises à moyenne capitalisation pour accélérer leur expansion et demeurer à l'avant-garde.

En partenariat avec les actionnaires des 3e et 4e générations de la famille Routhier Monette, de même qu'avec l'équipe de direction du Groupe Courchesne Larose, Sagard PPC a dirigé cet investissement en s'associant à Fondaction et Partenaires d'investissement Roynat. Le Groupe Courchesne Larose comprend Les Aliments Bercy, Krōps Imports, Emballages Marcan, Transport Dynapro, Maroc Fruit Overseas Company et Green Earth Produce Trading.

« Il existe une forte compatibilité entre la réputation et le profil de Sagard et la culture familiale et entrepreneuriale au sein du Groupe Courchesne Larose. De plus, nous apprécions l'étendue du réseau que possède l'équipe de Sagard et l'horizon d'investissement qu'elle maîtrise. Nous sommes extrêmement reconnaissants de la loyauté et du travail rigoureux des 600 employés qui font partie de la grande famille Courchesne Larose. Nous nous assurerons que la culture familiale, qui nous a si bien servis, demeure à la base de nos stratégies d'affaires et de notre succès et, tous ensemble, nous continuerons à gérer la croissance de l'entreprise comme mon père et mon grand-père l'ont fait depuis plus d'un siècle », a déclaré Alain Routhier, coprésident du Groupe Courchesne Larose.

« Nous sommes fiers de nous associer avec la famille Routhier Monette et son histoire de croissance continue qui date de plus de 100 ans, une feuille de route qui nous impressionne énormément. Cette collaboration aura des retombées positives pour l'ensemble des parties prenantes du Groupe Courchesne Larose y compris ses employés, ses clients et ses fournisseurs », a ajouté Marie-Claude Boisvert, associée et cheffe de Sagard PPC.

« Nous sommes déjà bien présents parmi les acteurs d'envergure de la distribution des fruits et des légumes au Québec, étant le seul joueur canadien qui est verticalement intégré comme producteur, importateur et distributeur. Avec l'appui de Sagard PPC, nous aurons désormais la capacité de reproduire notre modèle d'affaires et d'accroître notre présence dans des marchés à l'extérieur du Québec et des Maritimes, et poursuivre notre plan de croissance ambitieux », a précisé Michel Routhier, coprésident du Groupe Courchesne Larose.

Aviseurs

Dans le cadre de cette transaction, Houlihan Lokey a agi comme aviseur financier exclusif auprès du Groupe Courchesne Larose, tandis que DALAROY Conseil a agi comme aviseur stratégique auprès de la famille Routhier Monette.

Prêteurs

La Banque Nationale du Canada, la Banque CIBC, La Banque Scotia, la Banque Royale du Canada, Roynat Capital, Fondaction, Le Fonds de solidarité FTQ, et Partenaires d'investissement Roynat ont agi comme prêteurs dans le cadre de cet investissement.

À propos du Groupe Courchesne Larose

Joueur de premier plan de l'industrie canadienne des fruits et légumes depuis plus de 100 ans, Courchesne Larose ltée est une entreprise familiale qui emploie plus de 600 personnes. Au cours des dernières années, plusieurs filiales se sont ajoutées, permettant de développer une proposition de valeur incomparable pour les clients et les fournisseurs. Le Groupe Courchesne Larose comprend Les Aliments Bercy, Krōps Imports, Emballages Marcan, Transport Dynapro, Maroc Fruit Overseas Company et Green Earth Produce Trading. Sa mission première est d'offrir à ses fournisseurs la vitrine la plus vaste et le meilleur réseau de distribution de fruits et légumes frais pour l'est du Canada, permettant à ses clients de bénéficier de produits diversifiés et de qualité à l'année. Ses fournisseurs sont issus des quatre coins de la planète et ses clients sont situés partout au Canada ainsi que sur la côte est américaine. Pour en savoir davantage, veuillez consulter courchesnelarose.com.

À propos de Sagard Placements Privés Canada

Sagard Placements Privés Canada est le fonds de capital-investissement de Sagard axé sur le marché canadien des entreprises à moyenne capitalisation et mettant l'accent sur les services aux entreprises et financiers, ainsi que sur le secteur manufacturier. Sagard PPC vise à être le partenaire de choix des entrepreneurs et des équipes de direction qui ont l'ambition de devenir des chefs de file canadien. Sagard est une société de gestion d'actifs alternative multistratégies qui gère un actif de plus de 13,7 milliards américains, compte 90 sociétés en portefeuille et 300 professionnels. Sagard investit dans le capital de risque, le capital-investissement, le crédit privé, l'immobilier et les redevances. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.sagard.com/fr/placements-prives/placements-prives-canada.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise 3,11 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.fondaction.com.

À propos de Partenaires d'investissement Roynat

Partenaires d'investissement Roynat facilite la croissance et crée de la valeur dans les entreprises privées établies du marché intermédiaire en offrant du capital patient, des conseils et en mettant son réseau de contacts à la disposition des entrepreneurs canadiens. Avec des bureaux d'un océan à l'autre, Partenaires d'investissement Roynat se consacre à aider les entreprises à croître et à atteindre leurs objectifs stratégiques. Partenaires d'investissement Roynat est une division de Roynat Inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Scotia. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.roynat.com.

SOURCE Courchesne Larose

Renseignements: Martine Robert, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, [email protected], +1-514-212-7812