Investissement dans l'amélioration d'infrastructures communautaires et culturelles dans les Territoires du Nord-Ouest

TUKTOYAKTUK, NT, le 5 août 2021 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures locales effectués par les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest pendant cette période sans précédent aideront à stimuler l'économie et à répondre aux besoins des collectivités du Nord tandis qu'elles se remettent des effets de la pandémie de COVID-19. Les investissements dans la construction et la modernisation d'infrastructures communautaires et récréatives permettront aux résidents du Nord d'avoir accès à des installations et à des services modernes et efficaces sur tout le territoire.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Shane Thompson, ministre territorial des Affaires municipales et communautaires, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour 15 projets d'infrastructure communautaire dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le gouvernement du Canada investit plus de 16,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures vertes (VIV) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Les bénéficiaires autochtones et les collectivités des Territoires du Nord-Ouest investissent plus de 8,7 millions de dollars dans ces projets.

Parmi les projets financés, les améliorations à l'usine de traitement de l'eau de Tuktoyaktuk profiteront aux résidents en fournissant de l'eau potable plus propre et plus fiable et en garantissant le fonctionnement à long terme de l'usine. À Tulita, la construction d'un centre culturel Déné créera un lieu de rassemblement central pour les résidents et les visiteurs afin de célébrer et de préserver la culture Déné.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population des Territoires du Nord-Ouest afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités du territoire au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les collectivités nordiques font partie intégrante de notre pays et elles ont été touchées par la COVID-19 d'une manière sans précédent. Les investissements dans les projets d'infrastructure communautaire et récréative, comme ceux annoncés aujourd'hui, sont essentiels pour la santé et le bien-être des Canadiens. Au moyen du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit dans des milliers de projets d'infrastructure dans tous les secteurs du pays, créant ainsi des emplois et renforçant les collectivités au moment où elles en ont le plus besoin. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Alors que les T.N.-O. émergent de la pandémie de COVID-19, il est important que nous investissions dans des projets qui aident les collectivités à démontrer leur résilience lors de la relance de l'économie. Ces nouveaux espaces créeront une excellente occasion pour nos résidents de se rassembler et de célébrer à nouveau. Les projets financés aideront à revitaliser l'infrastructure nécessaire de la collectivité, investir dans les économies locales et ouvrir des espaces publics pour que les membres de la collectivité se rassemblent en toute sécurité et encouragent le partage des connaissances culturelles. »

L'honorable Shane Thompson, ministre territorial des Affaires municipales et communautaires

« Grâce à la modernisation de la station de traitement de l'eau, le hameau constitué de Tuktoyaktuk disposera de l'équipement adéquat pour continuer à fournir à ses résidents une eau potable propre et sûre, et à respecter les normes nationales en matière d'eau potable. »

Erwin Elias, maire de Tuktoyaktuk

« La culture, l'unité et la communauté sont importantes pour les Dénés de Tulita. Le centre culturel Déné de Tulita fournira un espace unique pour les Dénés de Tulita afin que nous puissions célébrer et partager notre histoire, notre culture et notre héritage avec le reste du monde. »

Société foncière de Tulita

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le gouvernement du Canada a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 130 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 130 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Investissement dans l'amélioration d'infrastructures communautaires et culturelles dans les Territoires du Nord-Ouest

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, un financement conjoint du gouvernement fédéral et de collectivités permettra d'appuyer 15 projets d'infrastructures communautaires et culturelles dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le gouvernement du Canada investit plus de 16,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures vertes (VIV) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Les bénéficiaires finaux autochtones et les collectivités des Territoires du Nord-Ouest investissent plus de 8,7 millions de dollars dans ces projets.

Renseignements sur les projets

Bénéficiaire

final Titre du

projet Description du projet Volet de

finan-cement Finan-cement

fédéral Finan-cement

du

béné-ficiaire Conseil des Métis de Fort Resolution Centre culturel des Métis de Fort Resolution Construction d'un nouveau centre culturel de deux étages et de 6 000 pieds carrés. L'étage accueillera exclusivement des locaux à bureaux tandis que le rez-de-chaussée comprendra divers espaces culturels éducatifs, un centre d'interprétation d'objets métis, une galerie d'arts et d'objets artisanaux, un local de rassemblement pour les aînés et la collectivité, une cuisine commune, des services culturels ainsi qu'un jardin vertical intérieur. VICCR 1 606 876 $ 535 625 $ Ville de Fort Smith Parc Conibear de Fort Smith - Petite scène et centre culturel Réaménagement d'un parc central du centre-ville en petite scène extérieure et en concept de musée en plein air. Le projet comprend l'ajout de passages piétonniers larges et accessibles, une aire centrale pour la scène, deux niveaux de gradins, de l'aménagement paysager et du stationnement. Les travaux comprennent aussi l'installation de clôtures et d'une source d'alimentation en électricité extérieure. VICCR 365 625 $ 121 875 $ Gouver-nement commu-nautaire de Gamèti Sentier du bord du lac de Gamèti Construction d'un sentier de 3,3 km le long de la limite résidentielle ouest jusqu'au chemin communautaire principal. Ce projet comprend aussi deux routes d'accès au sentier de 300 m qui faciliteront l'accès aux activités sur terre. VICCR 86 250 $ 28 750 $ Ville de Hay River Projet d'infrastruc-tures commu-nautaires, culturelles et récréatives de Hay River Revitalisation de trois aires de parcs communautaires à Hay River. L'aménagement récréatif de Vale Island comprend l'installation d'un terrain de jeu, d'une patinoire extérieure, d'une surface multisports et d'une scène intérieure/extérieure pouvant accueillir de petits rassemblements. Le projet d'amélioration du port de plaisance de Porritt Landing consiste en l'ajout d'une installation historique destinée à une exploitation saisonnière, d'un comptoir de vente et d'une scène pouvant accueillir des musiciens et des artisans locaux. Les améliorations au parc Bob McMeekin comprennent la construction d'un abri en plein air et d'un petit amphithéâtre extérieur. VICCR 558 750 $ 186 250 $ Première Nation de Lutsel K'e Dene Centre culturel et édifice à bureaux de la collectivité Lutsel K'e Construction d'un édifice à bureaux communautaire de deux étages et de 13 000 pi² ainsi que d'un centre culturel. Le financement soutient l'établissement d'un centre culturel de 3 500 pi² qui comprend une aire de rassemblement commune pour les aînés, une cuisine commune et une aire pour s'asseoir. VICCR 1 563 337 $ 521 113 $ Hameau de Sachs Harbour Projet de remplacement de l'usine de traitement d'eau de Sachs Harbour Remplacement de l'usine de traitement d'eau actuelle par un système de traitement moderne. Le projet comprend tous les systèmes techniques, des procédés et de membrane, les systèmes électriques et mécaniques ainsi qu'une plateforme de fondation en gravier. VIV 1 857 000 $ 1 857 000 $ Hameau de Tuktoyaktuk Amélioration de l'usine de traitement d'eau de Tuktoyaktuk - Achèvement de la conception et construction Améliorations à l'usine de traitement d'eau de Tuktoyaktuk, y compris des systèmes nouveaux ou mis à niveau de filtration d'eau, de chauffage et de ventilation des bâtiments, un système de gestion des eaux usées pour s'occuper des nouvelles exigences des filtres de lavage à contre-courant, de l'équipement de désinfection et un réservoir d'eau potable. VIV 2 885 000 $ 2 885 000 $ Société foncière de Tulita Centre culturel des Dénés Tulita Construction d'un centre culturel déné à Tulita visant à célébrer et à préserver la culture dénée. VICCR 1 924 500 $ 641 500 $ Société commu-nautaire d'Ulukhaktok Centre culturel et commu-nautaire d'Ulukhaktok Rénovation d'un ancien bâtiment du GTNO visant à en faire un espace culturel et communautaire. Ce projet comprend l'installation d'une nouvelle rampe à l'avant, le remplacement des fenêtres, l'installation d'une entrée secondaire, le remplacement des revêtements de sol, l'amélioration des installations électriques, l'installation de nouvelles cloisons sèches, l'application de nouvelle peinture et l'ajout de nouvelles portes intérieures. Les travaux comprennent aussi le déplacement de la salle de bains, l'installation d'une cuisinette et la construction d'une dépense et d'armoires vitrées. VICCR 213 750 $ 71 250 $ Ville de Yellowknife Conception et construction d'une nouvelle cellule d'enfouis-sement pour la ville de Yellowknife Le projet comprend l'achèvement de la conception et la construction d'une nouvelle cellule d'enfouissement (cellule B) pour la collectivité. VIV 3 637 500 $ 1 212 500 $ Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes Étude de planification d'un centre culturel et récréatif Ndilo Préparation d'une étude visant à aider la collectivité dans ses démarches pour construire un centre culturel et récréatif. Les éléments de la planification comprennent des études de faisabilité, l'engagement de la collectivité, des plans fonctionnels, un plan pour l'exposition des collections culturelles, des études conceptuelles de l'architecture, une estimation des coûts de catégorie C, des demandes de propositions ainsi que des études préalables aux travaux de construction. VICCR 300 000 $ 100 000 $ Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes (PNDCJ) Tonnelle du lieu de la PNDCJ Wiiliideh : Conception finale et construction Installation d'une tonnelle extérieure permanente au lieu Wiiliideh aux fins des rassemblements culturels. Les travaux comprendront la conception et la construction d'une structure semi-abritée qui servira de lieu de rassemblement pour la PNDCJ et ses invités sur ses terres. VICCR 187 500 $ 62,500 $ Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest Décharges de la communauté régionale de South Slave : réacheminement des déchets et amélioration des installations Réhabilitation de cinq sites d'enfouissement des déchets solides à Enterprise, Lutselk'e, Fort Resolution, Hay River et Kakisa en augmentant la capacité volumétrique de 20 000 à 30 000 mètres cubes (total pour tous les sites). VIV 828 750 $ 276 250 $ Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest Décharge de la communauté régionale de Dehcho : réacheminement des déchets et amélioration des installations Réhabilitation de cinq sites d'enfouissement des déchets solides à Fort Liard, Fort Simpson, Jean Marie River, Nahanni Butte et Sambaa k'e (Trout Lake) en augmentant la capacité volumétrique de 40 000 à 60 000 mètres cubes (total pour tous les sites). VIV 585 000 $ 195 000 $ Première Nation Ka'a'gee Tu Modernisation de la décharge de Kakisa Améliorations de l'accès routier pour réduire l'eau stagnante sur la route d'accès, améliorations de l'affichage de l'installation et réparation et installation d'une nouvelle clôture. VIV 41 628 $ 13 877 $

