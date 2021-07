HALIFAX, NS, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Le transport en commun joue un rôle essentiel dans une reprise inclusive. Nous devons accorder la priorité aux mesures qui permettront de construire des réseaux de transport en commun qui répondent aux besoins actuels et futurs du Canada. Les investissements effectués dans le transport en commun aident les Canadiens à surmonter la pandémie; ils favorisent la reprise en créant de bons emplois et en soutenant les entreprises canadiennes; et ils transforment notre société en proposant un avenir meilleur et plus propre.

C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse prennent ensemble des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités tandis qu'elles s'adaptent aux réalités de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax, ont annoncé un investissement combiné de 112 millions de dollars pour l'agrandissement du centre de transport en commun de Ragged Lake et le début de l'électrification du parc de véhicules de transport en commun de Halifax. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député de Halifax, était également présent.

Le projet prévoit l'achat de 60 autobus électriques équipés de blocs de batteries, une première au Canada atlantique, et de l'équipement de chargement connexe, ainsi que l'agrandissement du centre de transport en commun de Ragged Lake afin d'accueillir le nouveau parc de véhicules. L'installation fera également l'objet d'une rénovation importante du point de vue de son efficacité énergétique afin d'atteindre une norme nette zéro. L'ajout de sources d'énergie solaire renouvelable et de dispositifs de stockage contribuera à rendre le réseau de transport en commun plus résilient.

Cet investissement est conforme aux objectifs fédéraux, provinciaux et municipaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin d'assurer un avenir plus vert. Il s'inscrit également dans la stratégie Transforming Transit de la ville, qui vise à créer un système de transport en commun plus pratique, plus rentable et plus respectueux de l'environnement pour tous les résidents.

Le gouvernement du Canada investit 44,8 millions de dollars de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du programme Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit plus de 37,3 millions de dollars dans le projet, tandis que la contribution de la Municipalité régionale de Halifax s'élève à 29,8 millions de dollars.

Citations

« Des transports en commun efficaces créent des collectivités plus saines, réduisent les émissions de gaz à effet de serre et favorisent la lutte contre les changements climatiques. Nos investissements dans les autobus électriques et dans le centre de transport en commun de Ragged Lake, à émissions nettes zéro, nous aideront à atteindre ces objectifs tout en offrant aux résidents d'Halifax des services sûrs et fiables. Grâce au plan d'infrastructure du Canada, nous continuerons de créer de bons emplois et de bâtir des collectivités meilleures et plus vertes en Nouvelle-Écosse et partout au Canada. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous continuons à prendre des mesures importantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'expansion de la flotte de Halifax Transit pour inclure de nouveaux autobus électriques améliorera non seulement la capacité du transport en commun, mais elle nous aidera à atteindre notre objectif ambitieux en matière de changement climatique, soit la neutralité carbone d'ici 2050. Cela nous place à l'avant-garde de l'électrification du transport en commun dans le Canada atlantique. »

L'honorable Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« L'ajout de véhicules électriques au parc de véhicules de Halifax Transit est essentiel à nos engagements en matière d'action climatique. L'investissement d'aujourd'hui nous rapproche de la modernisation d'un service de transport en commun qui répondra de façon fiable et durable aux besoins d'une collectivité en pleine croissance et fera du transport en commun un meilleur choix pour un plus grand nombre de personnes. »

Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax

« Ce projet représente un grand pas en avant en vue de propulser notre réseau de transport en commun vers un avenir plus vert. Il représente un investissement majeur dans des autobus électriques qui réduiront les coûts de fonctionnement et contribueront à la protection de l'environnement. »

Bill Cutler, directeur du parc de transport en commun, Halifax Transit

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Depuis 2015, le gouvernement a dépensé plus de 13 milliards de dollars dans plus de 1 300 projets de transport en commun au Canada . Ces investissements ont permis de construire plus de 240 km de nouvelles lignes de métro et de train léger, d'acheter plus de 300 autobus électriques et d'aménager près de 500 km de sentiers de transport actif, de pistes cyclables et piétonnes, et de sentiers récréatifs.

. Ces investissements ont permis de construire plus de 240 km de nouvelles lignes de métro et de train léger, d'acheter plus de 300 autobus électriques et d'aménager près de 500 km de sentiers de transport actif, de pistes cyclables et piétonnes, et de sentiers récréatifs. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit déjà 28,7 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

, le gouvernement du investit déjà 28,7 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du . Le 10 février 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un plan de 14,9 milliards de dollars de nouveaux fonds pour le transport en commun sur huit ans, ce qui comprend 2,5 milliards de dollars sur 5 ans à partir de cette année, ainsi qu'une partie des 3 milliards de dollars par année de financement continu, disponibles à compter de 2026-2027, pour développer les réseaux de transport en commun dans les grands centres urbains en permettant l'avancement de grands projets de transport en commun clés et dont le degré de préparation est élevé. Pour ce faire, il appuiera des projets de transport en commun dont la réalisation commencera dans un proche avenir et aidera à planifier des projets qui seront mis en œuvre plus tard.

a annoncé un plan de 14,9 milliards de dollars de nouveaux fonds pour le transport en commun sur huit ans, ce qui comprend 2,5 milliards de dollars sur 5 ans à partir de cette année, ainsi qu'une partie des 3 milliards de dollars par année de financement continu, disponibles à compter de 2026-2027, pour développer les réseaux de transport en commun dans les grands centres urbains en permettant l'avancement de grands projets de transport en commun clés et dont le degré de préparation est élevé. Pour ce faire, il appuiera des projets de transport en commun dont la réalisation commencera dans un proche avenir et aidera à planifier des projets qui seront mis en œuvre plus tard. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 928 millions de dollars dans plus de 289 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Patricia Jreide, Conseillère, Relations avec les médias, Ministère de l'Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse, Cell. : 902-718-7866, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca