La Windsor Essex Community Housing Corporation construit le plus grand complexe respectant les principes de la maison passive en Ontario, au 3100 Meadowbrook Lane. Le nouvel immeuble de 145 logements pour personnes seules, petites familles et aînés sera sans obstacles et comprendra 46 logements accessibles. Il y aura des espaces partagés à l'intérieur et à l'extérieur, un endroit pour préparer des barbecues ainsi que de l'équipement de conditionnement physique extérieur. Le financement de cet ensemble est administré par l'entremise du Fonds consacré à l'infrastructure sociale (FIS), de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) et de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement.

Un nouveau complexe de logements avec services de soutien comprenant quatre logements est également en construction pour les jeunes ayant une déficience intellectuelle. L'ensemble, situé au 215 Division Street à Kingsville, est financé par l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement. Il offrira des logements abordables et accessibles dans un quartier résidentiel établi situé à proximité des commodités. Les services de soutien sont offerts par l'organisme Community Living Essex County.

Le FIS, l'IDLA et l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement donnent aux collectivités locales la souplesse nécessaire pour répondre à leurs besoins locaux en matière de logement. Le financement est affecté à la construction de logements locatifs, à la réparation de logements, aux allocations-logement, aux suppléments au loyer ou à l'accession à la propriété.

Citations

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même à Windsor, à Kingsville, et partout au Canada, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Avec nos partenaires, nous donnons un coup de main aux personnes et aux familles dans le besoin et, par conséquent, nous contribuons au bien-être économique et social de l'ensemble de la collectivité. » - Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor‒Tecumseh

« Notre gouvernement sait qu'un chez-soi est le fondement de tant de choses dans nos vies - c'est là que nous élevons nos familles et bâtissons nos collectivités, et nous sommes fiers d'aider à créer des possibilités de logement pour les gens de Windsor et de Kingsville. » - Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

Faits en bref

Le Fonds consacré à l'infrastructure sociale (FIS) et l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) sont des programmes fédéraux-provinciaux conjoints visant à financer la création et la réparation de logements abordables. Ils offrent également une aide à la mise de fonds pour l'accession à la propriété et du soutien au loyer aux familles et aux personnes dans le besoin.





Dans le cadre des programmes du FIS et de l'IDLA, les gestionnaires de services ont la possibilité de choisir les composantes du programme auxquelles ils veulent participer - comme la construction de logements locatifs, la réparation de logements, les allocations-logement, les suppléments au loyer ou l'accession à la propriété - en fonction des besoins locaux en matière de logement dans leurs collectivités.





L'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement s'appuie sur le succès de l'IDLA et s'attaque aux priorités locales liées à l'offre sur le marché de l'habitation et à l'abordabilité des logements.





Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.





Dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire, le gouvernement de l'Ontario investit près de 1 milliard de dollars en 2020-2021 afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance en Ontario.





Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.





, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays. L' Ontario verse 510 millions de dollars pour aider à enrayer la propagation de la COVID-19 et à assurer la sécurité des personnes vulnérables. Son aide comprend du financement pour les gestionnaires de services locaux et les administrateurs de programmes autochtones. Ceux-ci ont obtenu plus de latitude pour élargir les services clés qu'ils offraient déjà afin de répondre à leurs besoins locaux, y compris le soutien aux personnes ayant de la difficulté à payer leur loyer.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.





Le gouvernement de l'Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario, consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Liens connexes

