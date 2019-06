Investissement d'envergure : 3M$ pour un nouveau projet de recherche et développement en mobilité

MONTRÉAL, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - En marge du sommet mondial Movin'On, Netlift et Prompt-InnovR dévoilent aujourd'hui un investissement majeur de 3M$ pour un projet de recherche et développement en mobilité durable, en collaboration avec l'Institut de valorisation des données (IVADO), Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal.

Améliorer et développer des algorithmes à la fine pointe de la technologie, incluant l'intelligence artificielle, l'optimisation et la science des données, font partie des objectifs de ce projet d'envergure. À terme, il vise à répondre aux problématiques associées au parc automobile urbain actuel, source importante de congestion routière et d'émissions de gaz à effet de serre (GES). Netlift et Prompt-InnovR ont contribué à la hauteur de 1,5 M$ chacun afin de permettre la réalisation de cet ambitieux projet de recherche.

Cette initiative est le fruit d'un effort collectif de Polytechnique Montréal, de l'Université de Montréal et d'IVADO pour mettre à contribution un bassin de chercheurs et d'étudiants issus des meilleurs centres mondiaux de recherche en intelligence artificielle et en optimisation, tels que la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur la science des données pour la prise de décision en temps réel (CERC) de Polytechnique Montréal et le Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT).

Les connaissances et méthodes de pointe qui auront été développées à l'issue de ces trois années de recherche feront de Netlift une application encore plus performante et indispensable pour réduire la congestion urbaine et l'émission de GES. Netlift confirmera ainsi sa position de leader en mobilité urbaine sur la scène internationale.

« Un projet de recherche sur la mobilité de cette ampleur n'a jamais été vu au Québec et Netlift est extrêmement fier d'en être l'instigateur, a déclaré Marc-Antoine Ducas, président de Netlift. Nous sommes convaincus que cette initiative permettra de réduire la surutilisation de la voiture solo, un enjeu social et environnemental majeur partout dans le monde ».

« Exemple percutant de ce que permet d'accomplir la collaboration en recherche, Netlift et ses partenaires trouvent des solutions créatives et sans précédent aux problèmes quotidiens de transport par le biais de l'intelligence artificielle, a souligné Luc Sirois, directeur général de Prompt. Un beau succès auquel Prompt ne saurait être plus fier de contribuer pour améliorer la qualité de vie des Québécois ».

« Le maillage entre l'expertise académique et les besoins de l'industrie est la mission première d'IVADO, a déclaré Nancy Laramée, directrice aux Partenariats chez IVADO. Nous sommes très fiers de participer à ce projet d'envergure avec Netlift, qui catalysera les avancées dans le domaine de la mobilité ».

« Je suis ravi de mettre à contribution l'expertise de la Chaire, a déclaré le Pr Andréa Lodi, titulaire de la Chaire d'excellence en recherche du Canada en sciences des données pour la prise de décision en temps réel et professeur à Polytechnique Montréal. Le maillage des conducteurs et des passagers, la planification de routes multimodales et l'intégration de données en temps réel sont autant de défis sur lesquels les avancées récentes en optimisation pourront avoir un impact majeur. »

« Ce projet avec Netlift permettra de développer de nouveaux modèles de transport plus écologiques en offrant des choix mieux adaptés aux utilisateurs grâce à l'utilisation d'algorithmes d'optimisation, s'est réjoui Bernard Gendron, professeur à l'Université de Montréal et chercheur au Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT) ».

À propos de Netlift

Fondée à Montréal en 2012, Netlift est une application de transport planifié unique au monde alliant covoiturage et déplacements en taxi et offrant une solution de mobilité simple, garantie et efficace. Accessible sur téléphone mobile intelligent, Netlift met en contact des passagers et des conducteurs disposés à partager, moyennant quelques dollars par trajet, les places disponibles dans leur véhicule pour aller travailler ou simplement pour se déplacer.

À propos de Prompt

Prompt est un consortium de recherche collaborative appuyé par le Ministère de l'Économie et de l'Innovation pour déployer des partenariats et du financement en recherche et développement, en TIC, intelligence artificielle et cyber sécurité.

À propos d'IVADO

IVADO est né d'une initiative de HEC Montréal, Polytechnique Montréal et Université de Montréal qui regroupe plus d'une centaine de partenaires industriels, académiques et gouvernementaux. Regroupant plus de 1 200 scientifiques, IVADO est un centre de compétences avancées et multidisciplinaires dans les domaines des statistiques, de l'intelligence artificielle et de la recherche opérationnelle. Sa mission est de : 1) participer au développement d'une filière économique autour de l'exploitation des données massives pour la prise de décision; 2) développer des partenariats privilégiés entre l'industrie et les universitaires; 3) contribuer à l'avancement des connaissances et former les nouvelles générations de scientifiques des données et; 4) favoriser l'échange et le partage des connaissances entre spécialistes, partenaires, chercheurs et étudiants. IVADO fédère six centres de recherche : Chaire d'excellence en recherche du Canada sur la science des données pour la prise de décision, CIRRELT, CRM, GERAD, Mila et le Tech3Lab.

À propos de l'Université de Montréal

Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, l'Université de Montréal (UdeM) compte parmi les meilleures universités au monde. Elle a été fondée en 1878, et forme aujourd'hui avec ses deux écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier pôle d'enseignement supérieur et de recherche du Québec et l'un des plus importants en Amérique du Nord. L'Université de Montréal réunit plus de 2 700 professeurs et chercheurs et accueille plus de 67 000 étudiants. umontreal.ca

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d'ingénierie, est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Elle occupe le premier rang au Québec pour l'ampleur et l'intensité de ses activités de recherche en génie. Polytechnique Montréal est située sur le campus de l'Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire francophone en Amérique. Avec plus de 49 000 diplômés, Polytechnique a formé 22 % des ingénieurs en exercice membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose plus de 120 programmes de formation. Polytechnique compte 260 professeurs et 8 600 étudiants. Son budget annuel de fonctionnement s'élève à 215 millions de dollars, dont un budget de recherche de 81 millions de dollars.

