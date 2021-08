OLD CROW, YT, le 6 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements de Vuntut Gwitchin, du Canada et du Yukon travaillent ensemble à la construction du premier complexe avec assistance pour les aînés de la Première Nation Vuntut Gwitchin à Old Crow, la seule collectivité du Yukon accessible par avion.

Aujourd'hui, l'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Marc Miller, ministre fédéral des Services aux Autochtones, l'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités du Yukon, et Dana Tizya-Tramm, chef de la Première Nation Vuntut Gwitchin, ont annoncé un financement conjoint pour la construction d'un complexe pour aînés à Old Crow, Yukon.

Le gouvernement du Canada investit 9 millions de dollars dans ce projet au moyen du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada et 1,7 million de dollars au moyen de financement ciblé pour le logement des Premières Nations. La Première Nation Vuntut Gwitchin versera aussi 3 millions de dollars pour ce projet intitulé « Home of the Wise Ones » auquel un nom Gwich'in sera éventuellement accordé par la collectivité.

Le complexe comprend huit unités logements d'une chambre avec assistance pour les aînés autochtones et un logement d'une chambre pour un fournisseur de soins en résidence. Le complexe comprend aussi une cuisine, une salle de lavage, des toilettes, et une grande aire commune intérieure qui sera utilisée comme centre linguistique Gwich'in ainsi que pour des occasions familiales, des activités et de l'artisanat.

Les trois gouvernements reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures dans les collectivités nordiques doivent répondre aux valeurs et aux modes de vie uniques des peuples autochtones, ainsi qu'aux défis auxquels font face les collectivités éloignées. Pendant des décennies, à Old Crow, un village seulement accessible par avion d'environ 250 personnes, les aînés ont dû se déplacer vers le sud pour s'installer dans les grandes villes et s'éloigner du soutien de la famille pour accéder à des options de logement avec assistance.

« Ce bâtiment est bien plus que des briques et du mortier; c'est la solution à un problème déchirant qui affecte le peuple Vuntut Gwitchin depuis des décennies. Ce complexe « Home of the Wise Ones » permettra à nos aînés de continuer à vivre parmi leurs proches et à transmettre la langue, le leadership et les enseignements dont nous dépendons pour aller de l'avant avec notre vision d'une autonomie gouvernementale ancrée dans la sagesse du passé et qui nous permettra de faire avancer notre culture.

« Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets importants comme l'établissement d'un complexe pour les aînés de la Première Nation Vuntut Gwitchin, investissant dans le bien-être des aînés tout en planifiant leurs besoins et en y répondant, et en leur fournissant des logements accessibles. Au moyen du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit dans des milliers de projets d'infrastructure dans tous les secteurs du pays, créant ainsi des emplois et renforçant les collectivités au moment où elles en ont le plus besoin. »

« L'accès à un logement approprié est essentiel pour la qualité de vie, surtout dans des petites collectivités nordiques accessibles par voie aérienne. Nous sommes heureux d'avoir pu appuyer la Première Nation Vuntut Gwitchin lors de la planification, de la conception et de l'installation de la fondation de leur nouveau complexe pour les aînés, qui fournira des logements accessibles nécessaires pour les aînés à Old Crow. »

« Grâce à l'investissement d'aujourd'hui dans le complexe des aînés Vuntut Gwitchin, nous veillons à ce que les aînés d'Old Crow puissent vieillir avec une meilleure qualité de vie. Avec le soutien du plan Investir dans le Canada, le complexe pour aînés Vuntut Gwitchin aidera à répondre aux besoins de logement tout en créant un espace qui priorise les gens. Un logement comme celui-ci renforce les collectivités et crée des espaces de partage des pratiques culturelles. Notre gouvernement continue de travailler en partenariat avec les gouvernements, les municipalités et les collectivités des Premières Nations pour identifier leurs besoins en infrastructure à long terme et faire avancer les priorités locales. »

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 750 millions de dollars dans 115 projets d'infrastructure au Yukon dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 750 millions de dollars dans 115 projets d'infrastructure au dans le cadre du plan Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

