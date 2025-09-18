Le nouveau rapport sur les résultats d'Éducation sans délai met en évidence les retombées qui ont transformé l'éducation pour les enfants et les adolescents en situation d'urgence et de crise prolongée, et demande un financement d'urgence pour soutenir les progrès réalisés.

NEW YORK, 20 septembre 2025 /CNW/ - Éducation sans délai (Education Cannot Wait ou ECW), le Fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongée au sein des Nations Unies, a lancé aujourd'hui son Investir dans l'avenir : rapport sur les résultats annuels 2024 - révélant qu'à mi-chemin de son Plan stratégique 2023-2026, Éducation sans délai et ses partenaires stratégiques sont intervenus auprès de 8,3 millions d'enfants et d'adolescents touchés par la crise dans 33 pays grâce à une éducation inclusive et de qualité. Cela porte à 14 millions le nombre total d'enfants bénéficiaires depuis la création d'Éducation sans délai.

En dépit des progrès réalisés, l’éducation demeure l’un des secteurs les plus sous-financés dans les interventions humanitaires. En 2024, seulement 30 % des exigences de financement de l’éducation ont été satisfaites lors des appels humanitaires, bien que l’éducation ne représente que 5,4 % des besoins totaux du Global Humanitarian Overview. (PRNewsfoto/Education Cannot Wait)

En mettant fortement l'accent sur l'équité et l'inclusion, 51 % des personnes prises en charge sont des filles et 43 % sont des enfants réfugiés ou déplacés à l'intérieur du pays. Le rapport démontre que les investissements dans Éducation sans délai entraînent des améliorations mesurables : un plus grand nombre d'enfants s'inscrivent, demeurent à l'école et acquièrent des compétences scolaires et socio-émotionnelles. Les changements positifs dans les normes genrées contribuent également à un accès et à une participation plus équitables.

« Ces progrès reflètent la force unique du modèle stratégique d'Éducation sans délai et l'engagement inébranlable de notre coalition mondiale de partenaires. Ce n'est pas seulement de la coordination, c'est un engagement partagé qui se traduit en action collective », déclare Sigrid Kaag, présidente du Comité directeur de haut niveau d'Éducation sans délai.

Le rapport rend compte des efforts collectifs de plus de 100 partenaires - dont des gouvernements hôtes, des agences des Nations Unies, des organisations locales et internationales de la société civile, des fondations philanthropiques et des dirigeants du secteur privé - qui se sont réunis en 2024 pour dispenser de l'éducation dans certaines des crises les plus complexes du monde.

Au niveau des systèmes, le modèle d'intervention rapide et de programmation pluriannuelle d'Éducation sans délai continue de renforcer la coordination et les partenariats dans l'ensemble du lien humanitaire-développement-paix, en offrant un soutien accru aux partenaires locaux et à la propriété nationale.

En 2024, 39 % des 202 millions de dollars américains de décaissements d'Éducation sans délai ont été alloués à des pays classés comme « crises oubliées », tels que le Bangladesh, le Burkina Faso, le Cameroun, la République démocratique du Congo, Haïti, le Liban, le Mali, le Myanmar, le Nigéria et le Soudan du Sud, soulignant l'engagement du Fonds à aider les enfants dans les situations d'urgence les plus négligées et les plus sous-financées.

Le rapport montre également qu'Éducation sans délai et ses partenaires mettent davantage l'accent sur l'intersection de la crise climatique et de la crise de l'éducation. En 2023-2024, 41 % des enfants pris en charge (soit 3,4 millions de filles et de garçons) ont pu bénéficier des programmes soutenant l'adaptation au changement climatique.

Malgré ces réalisations, le rapport met en garde contre un manque croissant de financement. Fin 2024, Éducation sans délai avait mobilisé 934 millions de dollars américains pour son Plan stratégique 2023-2026, soit environ les deux tiers de son objectif. Toutefois, 113 millions de dollars américains en contributions promises demeurent impayées.

Pendant ce temps, l'escalade des conflits, les déplacements forcés et les catastrophes climatiques entraînent des besoins humanitaires sans précédent. Les systèmes d'éducation dans les contextes touchés par la crise sont poussés au bord du gouffre, 234 millions d'enfants et d'adolescents touchés par la crise ayant besoin d'un soutien éducatif urgent, soit une augmentation de 18 % par rapport à il y a trois ans.

Pourtant, l'éducation demeure l'un des secteurs les plus sous-financés dans les interventions humanitaires. En 2024, seulement 30 % des exigences en matière de financement de l'éducation ont été satisfaites lors des appels humanitaires, bien que l'éducation ne représente que 5,4 % des besoins totaux du Global Humanitarian Overview.

« L'éducation est notre meilleur, si ce n'est le seul, espoir pour les enfants qui subissent de plein fouet les crises. Pour poursuivre notre travail et protéger les résultats importants obtenus, nous demandons à nos partenaires des secteurs public et privé de renouveler leurs contributions financières. Nous nous réjouissons également de l'élargissement de nos engagements grâce à de nouveaux partenariats novateurs », déclare Mme Kaag.

Pour atteindre son objectif de mobilisation des ressources de 1,5 milliard de dollars américains d'ici fin 2026, Éducation sans délai a besoin de contributions supplémentaires de 567 millions de dollars américains. Grâce à ce soutien, Éducation sans délai et ses partenaires peuvent offrir une éducation de qualité à 20 millions d'enfants qui en ont le plus besoin. Sans action décisive, des millions de personnes risquent d'être laissées pour compte, non pas en raison d'un manque de solutions, mais en raison d'un sous-investissement chronique.

Principaux résultats

14 millions d'enfants ont été pris en charge depuis sa création, dont 8,3 millions dans 33 pays au cours des deux premières années du Plan stratégique d'Éducation sans délai 2023-2024.

51 % des enfants bénéficiaires sont des filles et plus de 40 % sont déplacés de force, ce qui représente la proportion la plus élevée depuis la création d'Éducation sans délai.

96 % des programmes ont signalé une participation accrue à l'éducation, et 74 % ont affiché des améliorations équitables entre les sexes en 2023-2024.

Parmi les programmes pluriannuels fournissant des données probantes, 88 % ont déclaré avoir amélioré les résultats en alphabétisation ou en calcul, et 78 % ont déclaré des gains dans l'apprentissage socio-émotionnel en 2023-2024.

Plus de 155 000 enfants en situation de handicap ont bénéficié du programme en 2023-2024.

6 % des enfants pris en charge étaient en âge d'être scolarisés dans des écoles maternelles, et 20 % étaient en âge d'être scolarisés dans l'enseignement secondaire en 2023-2024. Des progrès notables ont été enregistrés dans l'enseignement secondaire des filles.

Dans les programmes approuvés en 2024, près d'un tiers (29 %) du financement est engagé/prévu pour être transféré aux acteurs locaux et nationaux.

41 % des enfants pris en charge en 2023-2024 - soit 3,4 millions de filles et de garçons - ont bénéficié de programmes soutenant l'adaptation aux changements climatiques.

Téléchargez le rapport complet et le sommaire.

Accédez aux B-roll, aux photos haute résolution et aux témoignages marquants.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2776259/Education_Cannot_Wait.jpg

SOURCE Education Cannot Wait

CONTACT : Greg Benchwick, [email protected]