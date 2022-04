REGINA, SK, le 11 avril 2022 /CNW/ - Dans tout le pays, les agriculteurs subissent les effets des changements climatiques, comme les inondations et les sécheresses, et sont en première ligne de la lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le budget de 2022 porte notamment sur les investissements dans une agriculture durable afin d'appuyer ce combat.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a souligné les principales mesures contenues dans le Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, en particulier l'ajout de près de 470 millions de dollars sur six ans en vue d'élargir le Fonds d'action à la ferme pour le climat.

L'objectif du fonds est d'aider les agriculteurs à adopter des pratiques de gestion bénéfiques, comme la gestion de l'azote, les cultures de couverture et le pâturage en rotation. Ces pratiques présentent plusieurs avantages pour l'environnement, en permettant notamment de stocker le carbone, de réduire les gaz à effet de serre et d'améliorer la biodiversité ainsi que la santé des sols.

En février, douze organismes bénéficiaires ont été choisis pour allouer des fonds destinés à aider les agriculteurs à adopter et à mettre en œuvre ces pratiques. L'un de ces organismes est le Conseil canadien du canola, qui investira 22 millions de dollars pour augmenter les rendements du canola tout en réduisant les émissions d'oxyde nitreux, en collaboration avec les agriculteurs de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Alberta.

Le budget de 2022 propose des investissements ciblés et responsables pour donner aux agriculteurs canadiens le soutien dont ils ont besoin pour rester à l'avant-garde de l'adoption de pratiques d'agriculture respectueuses du climat. Cela fait partie de notre plan pour rendre la vie plus abordable, créer des emplois et assurer la prospérité aujourd'hui, faire croître la classe moyenne et bâtir un avenir économique plus solide pour tous.

« Les mesures proposées dans le budget de 2022 démontrent bien l'engagement de notre gouvernement à promouvoir une économie plus propre et plus verte, et à créer plus d'emplois et un avenir plus prospère pour la prochaine génération . En travaillant étroitement avec les principaux organismes agricoles, nous serons en mesure d'offrir des résultats réels pour les agriculteurs canadiens et tous ceux et celles qui œuvrent dans le secteur agricole. En investissant dans la technologie, la recherche et des programmes conçus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous établissons clairement la voie à suivre pour toutes les collectivités d'un océan à l'autre. »L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Le budget de 2022 propose de verser 469,5 millions de dollars sur six ans, dont 0,5 million de dollars en amortissement restant, à compter de 2022-2023, à Agriculture et Agroalimentaire Canada afin d'élargir le Fonds d'action à la ferme pour le climat du programme Solutions agricoles pour le climat.

Le budget de 2022 propose de verser 329,4 millions de dollars de plus sur six ans, à compter de 2022-2023, avec 0,6 million de dollars en amortissement restant, pour tripler la taille du Programme des technologies propres en agriculture.

Le budget de 2022 propose un financement de 150 millions de dollars pour un programme de paysages agricoles résilients visant la séquestration du carbone, l'adaptation ainsi que d'autres avantages environnementaux connexes qui devront faire l'objet de discussions avec les provinces et les territoires.

Le budget de 2022 propose de verser 100 millions de dollars sur six ans, à compter de 2022-2023, aux conseils subventionnaires fédéraux pour appuyer la recherche postsecondaire dans le développement de technologies et de variétés de cultures qui permettront l'agriculture carboneutre.

