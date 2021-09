Investigation du décès de Mme Jeanette Zacarias Zapata par un coroner

QUÉBEC, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner confirme que le décès de Mme Jeanette Zacarias Zapata survenu le 2 septembre 2021 à la suite du combat de boxe disputé à Montréal le samedi 28 août dernier fait l'objet d'une investigation d'un coroner.

La Loi sur la recherche des causes et circonstances des décès prévoit l'intervention systématique du coroner lorsqu'un décès survient sur le territoire québécois dans des circonstances obscures ou violentes ou encore lorsqu'il survient dans un contexte de négligence. C'est le coroner Jacques Ramsay, médecin, qui a été mandaté pour mener l'investigation quant à ce décès.

L'investigation du coroner est un processus privé qui a pour but d'identifier formellement la personne décédée, de déterminer la date, le lieu, ainsi que les causes probables et les circonstances du décès. À cette fin, le coroner collabore avec plusieurs partenaires et plusieurs experts, qui l'assisteront dans son mandat.

L'investigation du coroner Jacques Ramsay est bien amorcée. Il est à pied d'œuvre pour recueillir toutes les informations qui lui seront nécessaires pour faire la lumière sur la cause et les circonstances de ce décès, en toute indépendance. Il a aussi le pouvoir, au terme de son investigation et s'il le juge nécessaire, de formuler des recommandations afin d'éviter que des décès semblables ne se reproduisent dans le futur.

Il est important de savoir que le processus d'investigation du coroner est confidentiel jusqu'à la diffusion de son rapport final qui lui, est public. Les coroners ont un important devoir de réserve dans leur fonction et c'est pourquoi aucune entrevue ne sera accordée au sujet de ce décès avant que l'investigation ne soit achevée et que le rapport soit rendu public d'ici quelques mois.

Des renseignements sur le rôle et la mission des coroners sont disponibles sur le site du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

