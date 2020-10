Invesco lance le FNB Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF au Canada

Invesco élargit sa gamme de FNB axés sur les facteurs ESG au Canada afin d'offrir une exposition de base aux actions canadiennes à grande capitalisation

TORONTO, le 8 oct. 2020 /CNW/ - Invesco Ltd. (NYSE : IVZ), fournisseur mondial de premier plan de fonds négociés en bourse (FNB), a annoncé aujourd'hui le lancement par Invesco Canada Ltée du FNB Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (symbole boursier : ESGC). Il s'agira du premier FNB coté au Canada à reproduire l'indice composé S&P/TSX ESG qui utilise les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance du S&P DJI pour sélectionner des sociétés de l'indice de référence, à savoir l'indice composé S&P/TSX du Canada. Cette méthodologie unique permet aux investisseurs canadiens d'investir dans des sociétés canadiennes de premier ordre qui intègrent les facteurs ESG de manière judicieuse tout en présentant un profil risque-rendement semblable à celui de l'indice de référence.

« Invesco possède l'une des plus longues expériences dans le domaine des placements ESG puisqu'elle a lancé ses FNB axés sur les technologies propres en 2005 », affirme Jason McKay, responsable des intermédiaires de gestion de patrimoine, Canada. « Avec le lancement du FNB Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF, nous renforçons notre gamme de produits mondiaux axés sur les facteurs ESG en intégrant des placements canadiens qui offrent aux investisseurs une exposition aux facteurs ESG ainsi qu'à l'indice de référence clé du marché boursier canadien. »

Le premier FNB intégrant les facteurs ESG d'Invesco qui investit dans des sociétés canadiennes offre aux investisseurs les avantages potentiels suivants :

Placements choisis au sein du réputé indice composé S&P/TSX - L'indice composé S&P/TSX est l'indice général du marché boursier canadien. L'indice composé S&P/TSX ESG est destiné aux investisseurs qui souhaitent intégrer les facteurs ESG dans leurs placements généraux sans trop s'éloigner du profil général de l'indice composé S&P/TSX.

- L'indice est l'indice général du marché boursier canadien. L'indice composé S&P/TSX ESG est destiné aux investisseurs qui souhaitent intégrer les facteurs ESG dans leurs placements généraux sans trop s'éloigner du profil général de l'indice composé S&P/TSX. Prix concurrentiels - Le FNB Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF comportera des frais de gestion de 15 points de base, ce qui signifie qu'il sera l'un des FNB ESG de placements canadiens les plus économiques à l'heure actuelle au Canada .

- Le FNB Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF comportera des frais de gestion de 15 points de base, ce qui signifie qu'il sera l'un des FNB ESG de placements canadiens les plus économiques à l'heure actuelle au . Exposition de base - L'indice composé S&P/TSX ESG est construit de manière à représenter les placements de base d'un investisseur et non une approche étroite ou thématique.

- L'indice composé S&P/TSX ESG est construit de manière à représenter les placements de base d'un investisseur et non une approche étroite ou thématique. Méthodologie simple - Mesure transparente et quantifiable utilisée pour évaluer les pratiques ESG, la méthodologie utilisée pour analyser l'indice composé S&P/TSX ESG est appliquée à toutes les sociétés de l'indice composé S&P/TSX.

- Mesure transparente et quantifiable utilisée pour évaluer les pratiques ESG, la méthodologie utilisée pour analyser l'indice composé S&P/TSX ESG est appliquée à toutes les sociétés de l'indice composé S&P/TSX. Mesure solide des facteurs ESG - La note ESG de S&P DJI de chaque société est calculée par SAM, une division de S&P Global, à l'aide des données recueillies par SAM dans le cadre de son évaluation de la durabilité des sociétés et des informations accessibles au public.

Les parts du FNB Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) à partir d'aujourd'hui.

L'offre initiale du FNB Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF est maintenant fermée. Les parts du FNB pourront être négociées à la TSX à l'ouverture des marchés aujourd'hui.

Croissance de la gamme de produits ESG mondiaux d'Invesco

Le lancement du FNB Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF renforce l'engagement croissant d'Invesco Ltd. à l'égard des produits axés sur les facteurs ESG à l'échelle mondiale. Sur le continent américain, Invesco offre maintenant neuf FNB axés sur la durabilité, dont plus de la moitié ont des antécédents de plus de 15 ans. Dans la région de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMOA), Invesco a huit FNB ESG qui sélectionnent des sociétés dans trois régions du monde.

Ces dernières années, Invesco a renforcé son accent sur les facteurs ESG, non seulement à travers sa gamme croissante de produits ESG passifs, mais aussi en s'engageant à intégrer d'importants enjeux de durabilité et de gouvernance dans ses stratégies actives.

La gamme de FNB du continent américain d'Invesco compte 245 FNB avec des actifs sous gestion de 266 G$ US à l'échelle mondiale en date d'août 2020.

Composition de l'indice composé S&P/TSX ESG

L'indice composé S&P/TSX ESG est pondéré selon la capitalisation boursière et cible 75 % de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant de chaque groupe sectoriel d'après le Global Industry Classification Standard (GICS®) de l'indice composé S&P/TSX. Les sociétés de l'indice composé S&P/TSX font l'objet d'un tri visant à exclure celles qui produisent du tabac ou qui en tirent des revenus importants, les sociétés qui sont associées à des armes controversées[1], les sociétés qui utilisent le charbon thermique et les sociétés inadmissibles en raison de leur note au classement du Pacte mondial des Nations Unies. Pour chaque groupe sectoriel GICS, les sociétés sont sélectionnées par ordre descendant en fonction de leur note ESG S&P DJI jusqu'à atteindre 65 % de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant de l'ensemble des placements admissibles. Les titres de l'indice actuels qui se situent dans la tranche de 65 % à 85 % sont ensuite sélectionnés pour se rapprocher le plus possible de la cible de 75 % de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant. Les placements sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant.

« Depuis l'année dernière, les facteurs ESG se sont ralliés aux placements traditionnels, les participants au marché étant de plus en plus conscients de l'importance et de la pertinence des indices qui intègrent des données et des principes de durabilité et qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs de placement liés aux facteurs ESG tout en atteignant des rendements largement en phase avec ceux du marché », a déclaré Reid Steadman, directeur général et responsable mondial des indices ESG à S&P DJI. « Nous sommes heureux de nous associer à Invesco pour le lancement du premier FNB au Canada fondé sur l'indice composé S&P/TSX ESG. »

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. (symbole NYSE : IVZ) est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement uniques offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans 25 pays, Invesco gérait un actif de 1 100 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 août 2020. Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.ca.

Un placement dans les FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB. Le FNB Invesco cherche à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être géré activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice, même si les conditions financières d'un ou de plusieurs émetteurs de titres se détériorent.

L'indice composé S&P/TSX ESG est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») qu'Invesco Canada Ltée utilise aux termes d'une licence. S&P® et indice composé S&P/TSX sont des marques de commerce enregistrées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque de commerce enregistrée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); « TSX » est une marque de commerce de TSX, Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à SPDJI et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Canada Ltée. Le Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF n'est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX ou les entreprises qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption de l'indice composé S&P/TSX ESG.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2020

[1] La société exerce des activités liées au système d'armes de base, ou aux composants/services du système d'armes de base qui sont considérés comme fabriqués sur mesure et essentiels à l'utilisation de l'arme à des fins meurtrières.

