Ces nouveaux produits élargissent la gamme de produits axés sur l'innovation d'Invesco

TORONTO, 27 mai 2021 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) offrant aux investisseurs une exposition à un certain nombre de thèmes pertinents de la technologie. Le lancement du Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco (QQJR et QQJR.F) et du Fonds FNB indice NASDAQ 100 Equal Weight Invesco (QQEQ et QQEQ.F) misera sur les solutions innovatrices offertes par Invesco et Nasdaq, procurant aux clients plusieurs points d'accès distincts pour acquérir des participations dans des sociétés perturbatrices cotées sur le marché boursier Nasdaq. Invesco a aussi annoncé le lancement de parts en dollars canadiens du Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco (QQC).

La gamme de produits axés sur l'innovation d'Invesco comprendra les FNB cotés à la Bourse de Toronto ci-dessous :

Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco (QQJR et QQJR.F)

Fonds FNB indice NASDAQ 100 Equal Weight Invesco (QQEQ et QQEQ.F)

Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco (QQC et QQC.F)

« En lançant deux nouveaux FNB Invesco Nasdaq, Invesco réaffirme son engagement à promouvoir ses activités canadiennes liées aux FNB en vue d'offrir à ses clients des produits donnant accès aux thèmes et aux sociétés à l'avant-garde de l'innovation », indique Pat Chiefalo, chef pour le Canada, FNB et stratégies indicielles d'Invesco. « Les investisseurs canadiens ont maintenant le choix entre plusieurs moyens exclusifs d'accéder à des sociétés phares dans leur catégorie, qui sont inscrites sur le marché boursier Nasdaq. »

À l'échelle mondiale, Invesco et ses sociétés affiliées ont une longue tradition de collaboration avec Nasdaq pour offrir aux investisseurs la possibilité d'avoir un accès étendu à des sociétés visionnaires et novatrices inscrites sur le marché boursier de Nasdaq. Ensemble, nous proposons aux investisseurs des FNB qui suivent les indices Nasdaq à l'échelle mondiale. Le Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco suivra l'indice Nasdaq Next Generation 100, qui regroupe les 100 sociétés non financières de demain cotées sur le marché boursier Nasdaq, hors indice Nasdaq 100, dans un FNB de sociétés à moyenne capitalisation. Le Fonds FNB indice NASDAQ 100 Equal Weight Invesco suivra l'indice Nasdaq 100 Equal Weighted, qui repondère les sociétés comprises dans l'indice Nasdaq 100 pour que chacune d'elles présente une pondération de 1 % de cet indice à chaque rééquilibrage trimestriel.

De plus, Invesco a récemment renommé le fonds Invesco QQQ Index ETF, maintenant désigné sous le nom de Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco, réduisant les frais de gestion à 0,20 % de la valeur de liquidation pour en faire le FNB qui suit l'indice Nasdaq 100 le plus rentable au Canada.

Ensemble, les trois stratégies de base de la gamme de produits axés sur l'innovation d'Invesco permettent aux clients de personnaliser leurs placements et de choisir la stratégie la mieux adaptée à leurs besoins.

Les 200 premières sociétés non financières inscrites sur le marché boursier Nasdaq ont une tradition de recours à l'innovation pour perturber leurs marchés respectifs et présentent un fort penchant vers de nombreux thèmes dominants de la technologie. Les deux nouveaux FNB procureront une exposition substantielle à certains thèmes pertinents de la technologie, soit l'économie Internet, l'infonuagique, l'IA et les mégadonnées, la biotechnologie, la robotique et la cybersécurité.

« Nous sommes heureux de faire de nouveau équipe avec Invesco et d'offrir plusieurs nouvelles stratégies axées sur les indices Nasdaq au marché canadien des FNB », indique Sean Wasserman, vice-président et chef, Solutions indicielles et solutions-conseils, Nasdaq. « Au fil des années, Invesco et Nasdaq ont renforcé leur partenariat, entretenant une collaboration constructive pour trouver des moyens inédits afin que l'innovation dont font preuve les sociétés inscrites sur le marché boursier Nasdaq se reflète dans les FNB Invesco Nasdaq. »

L'offre initiale du Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco (QQJR et QQJR.F) et du Fonds FNB indice NASDAQ 100 Equal Weight Invesco (QQEQ et QQEQ.F) est maintenant terminée. Les parts des FNB pourront être négociées à la TSX à l'ouverture des marchés aujourd'hui.

L'offre initiale de parts en dollars canadiens du fonds Invesco QQQ Index ETF (QQC) a pris fin. Les parts en dollars canadiens du fonds Invesco QQQ Index ETF (QQC) pourront être négociées à la TSX à l'ouverture des marchés aujourd'hui.

La gamme de FNB d'Invesco Ltd Americas totalise plus de 320,4 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion (ASG) au 31 mars 2021. Invesco Canada Ltée est une filiale d'Invesco Ltd.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. (NYSE : IVZ) est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement distinctes offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans 25 pays, Invesco gérait un actif de 1 400 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 mars 2021. Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com.

À propos de Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq : NDAQ) est une société technologique mondiale au service des marchés financiers et d'autres secteurs d'activité. Notre gamme diversifiée de données, d'analytique, de logiciels et de services permet à nos clients d'optimiser et de matérialiser leur vision commerciale en toute confiance. Pour en savoir plus au sujet de la société, des solutions technologiques et des perspectives de carrière, joignez-nous sur LinkedIn, sur Twitter @Nasdaq ou à www.nasdaq.com.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB et les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB. Le FNB Invesco cherche à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être géré activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

NasdaqMD, l'indice Nasdaq-100MD Equal Weighted, l'indice Nasdaq-100MD et l'indice Nasdaq Next Generation 100MD sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisées aux termes d'une licence accordée à Invesco Canada Ltée.

Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le(s) produit(s) quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le(s) produit(s) ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU(DES) PRODUIT(S).

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

Personne-ressource : Stephanie Diiorio, 212 278-9037, [email protected]

