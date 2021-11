Deux nouveaux FNB mariant technologies thématiques et facteurs ESG seront proposés aux investisseurs souhaitant personnaliser leur exposition aux sociétés cotées au Nasdaq

TORONTO, 15 novembre 2021 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui le lancement de deux fonds négociés en bourse (FNB) qui viennent enrichir son offre de FNB axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et sur l'innovation. Le lancement des FNB Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE, QQCE.F) et Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF (QQJE, QQJE.F) s'inscrit dans la volonté de la société d'offrir aux investisseurs la possibilité de personnaliser leur exposition aux sociétés d'innovation inscrites à la bourse Nasdaq.

« Poursuivant notre partenariat et notre collaboration essentiels avec le Nasdaq, nous avons élaboré la solution de prochaine génération pour les investisseurs souhaitant intégrer des sociétés innovantes à leur portefeuille, a déclaré Pat Chiefalo, chef pour le Canada, FNB et stratégies indicielles d'Invesco. Les FNB lancés aujourd'hui proposent d'exploiter des thèmes transformateurs sur le marché, filtrés grâce aux critères ESG robustes du Nasdaq qui s'appuient eux-mêmes sur les données ESG de premier ordre de Sustainalytics, et offrent aux investisseurs un nouveau moyen distinctif d'atteindre les résultats auxquels ils aspirent en matière de placement. »

En lançant QQCE et QQJE, qui reproduisent le rendement de l'indice Nasdaq-100 ESG IndexTM et de l'indice Nasdaq Next Generation 100 ESG IndexTM, respectivement, Invesco offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans les mêmes sociétés que le Invesco NASDAQ 100 Index ETF (QQC et QQC.F) et le Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF (QQJR et QQJR.F), mais en favorisant les valeurs liées aux facteurs ESG.

L'indice Nasdaq-100 et l'indice Nasdaq Next Generation 100 réunissent déjà de nombreuses sociétés qui obtiennent de bons scores aux évaluations ESG1, mais leurs pendants ESG, les indices Nasdaq-100 ESG et Nasdaq Next Generation 100 ESG, intègrent tous deux des couches additionnelles d'analyse ESG. Pour construire ces indices ESG, le Nasdaq filtre les sociétés au moyen de critères robustes, en utilisant les données ESG de premier ordre de Sustainalytics, et leur attribue des scores d'évaluation du risque ESG. Les pondérations des sociétés dans les indices sont ajustées d'après l'évaluation de Sustainalytics quant à l'efficacité de leur gestion du risque ESG, et les sociétés aux scores de risque ESG faibles sont privilégiées. Chaque société qui n'a pas été exclue des indices voit donc sa pondération rajustée selon son score de risque ESG. Lors de la plus récente reconstitution trimestrielle, six sociétés de l'indice Nasdaq-100 n'étaient pas admissibles à l'indice Nasdaq-100 ESG, et 10 sociétés de l'indice Nasdaq Next Generation 100 n'étaient pas admissibles à l'indice Nasdaq Next Generation 100 ESG2.

« L'intégration des facteurs ESG dans les portefeuilles de placement suscite un intérêt grandissant à l'échelle mondiale. Nous sommes heureux de faire équipe avec Invesco pour présenter une version affinée et adaptée aux facteurs ESG de l'un des principaux indices de référence au monde, a déclaré Lauren Dillard, vice-présidente directrice du groupe Investment Intelligence, Nasdaq. La vigueur de l'indice Nasdaq-100 témoigne de la force d'innovation et de transformation des sociétés qui le composent dans leurs secteurs respectifs. Notre partenariat avec Invesco continue d'ajouter aux gammes de produits Nasdaq-100 et d'autres produits indiciels Nasdaq pour proposer aux investisseurs des possibilités pouvant répondre à leurs préférences et les aider à atteindre leurs objectifs de placement. »

Depuis sa création il y a plus de 35 ans, l'indice Nasdaq-100 est devenu le principal indice des sociétés de croissance à grande capitalisation dans le monde3. Même s'il est l'indice le plus étroitement lié au secteur de la technologie, environ 50 % des titres qui le composent proviennent d'autres secteurs4. Toutefois, de nombreuses sociétés de l'indice, tous secteurs confondus, font systématiquement des investissements supérieurs en recherche-développement5. Pour cette raison, elles sont souvent bien placées pour tirer parti de tendances transformatrices à long terme, comme les technologies soutenant les énergies propres et le développement durable des ressources naturelles.

L'offre initiale du Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE, QQCE.F) et du Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF (QQJE, QQJE.F) est maintenant terminée. Les parts des FNB pourront être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) à l'ouverture des marchés aujourd'hui.

La gamme de FNB d'Invesco Ltd Americas totalise plus de 364,2 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion (ASG) au 30 septembre 2021. Invesco Canada Ltée est une filiale d'Invesco Ltd.

1 Selon une comparaison des scores de risque ESG moyens pondérés des sociétés des principaux indices boursiers américains au 30 septembre 2021, réalisée par Invesco.

2 En date de la plus récente reconstitution trimestrielle, le 20 septembre 2021.

3 Des centaines de produits sont liés à l'indice Nasdaq-100 à l'échelle mondiale, dont des FNB, des options, des rentes et des contrats à terme au 30 septembre 2021.

4 Bloomberg L.P. : Le secteur des technologies représentait 48,3 % de l'indice Nasdaq-100 au 30 septembre 2021.

5 Bloomberg L.P. : Les sociétés de l'indice Nasdaq-100 affichaient un taux de réinvestissement en recherche-développement de 9,8 %, comparativement à 7,3 % pour les sociétés de l'indice S&P 500 au 5 avril 2021.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement distinctes offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 500 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 septembre 2021. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

À propos de Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq : NDAQ) est une société technologique mondiale au service des marchés financiers et d'autres secteurs d'activité. Notre gamme diversifiée de données, d'analytique, de logiciels et de services permet à nos clients d'optimiser et de matérialiser leur vision commerciale en toute confiance. Pour en savoir plus au sujet de la société, des solutions technologiques et des perspectives de carrière, joignez-nous sur LinkedIn, sur Twitter @Nasdaq ou au www.nasdaq.com.

Les scores d'évaluation du risque ESG mesurent l'exposition d'une société aux risques ESG importants propres à un secteur et la mesure dans laquelle une société gère ces risques. Cinq catégories sont établies selon la gravité du risque ESG qui pourrait avoir des répercussions sur la valeur d'une société. Le risque peut être : négligeable (de 0 à 10), faible (de 10 à 20), moyen (de 20 à 30), élevé (de 30 à 40) et grave (plus de 40).

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB et les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB. Le FNB Invesco cherche à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être géré activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

NasdaqMD, Nasdaq-100 IndexMD, Nasdaq-100MD, Nasdaq Next Generation 100 Index™, Nasdaq-100 ESG Index™ et Nasdaq Next Generation 100 ESG Index™ sont des marques déposées de NASDAQ, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisées aux termes d'une licence accordée à Invesco Canada Ltée.

Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le(s) produit(s) quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le(s) produit(s) ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU (DES) PRODUIT(S).

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

