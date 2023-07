Les nouveaux FNB offrent des occasions factorielles et thématiques qui s'harmonisent avec la conjoncture macroéconomique actuelle

TORONTO, 27 juillet 2023 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui le lancement de trois nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) qui offriront aux investisseurs canadiens des façons uniques d'investir dans la conjoncture macroéconomique actuelle. Les stratégies comprennent deux FNB multifactoriels qui tirent parti des connaissances de l'équipe de gestion des placements d'Invesco afin de jumeler l'investissement factoriel aux cycles économiques. Le troisième FNB offre une stratégie thématique qui investit dans des entreprises bien placées pour tirer parti des investissements croissants dans les technologies soutenant l'évolution des infrastructures énergétiques.

« Nous cherchons toujours à renforcer notre gamme de FNB canadiens avec des produits qui peuvent offrir à nos clients des moyens nouveaux et uniques d'obtenir les résultats de placement qu'ils souhaitent », a déclaré Pat Chiefalo, premier vice-président et chef des FNB et des stratégies indicielles, Canada. « Nos trois nouveaux FNB offriront des stratégies adaptées au contexte macroéconomique actuel, en utilisant des facteurs dynamiques et des thèmes pertinents qui reflètent l'orientation moderne du marché canadien. »

Voici les trois FNB lancés aujourd'hui :

Nom du FNB Symbole Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF IUMF / IUMF.F Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF IIMF / IIMF.F Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF IGET / IGET.F

Le Invesco Russell 1000® Dynamic-Multifactor Index ETF (IUMF, IUMF.F) est basé sur le Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, qui est construit selon une approche fondée sur des règles qui rééquilibre les titres à grande capitalisation de l'indice Russell 1000® en fonction des cycles économiques et des conditions du marché, reflétés par l'expansion, le ralentissement, la contraction ou la reprise. Une cote multifactorielle est attribuée aux titres selon l'un des cinq facteurs de placement suivants : la valeur, le momentum, la qualité, la faible volatilité ou la taille. L'IUMF et son indice sont reconstitués et repondérés en fonction des changements de signaux des indicateurs économiques, aussi souvent qu'une fois par mois.

Invesco lancera également une version internationale de cette stratégie avec le Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF (IIMF, IIMF.F). L'IIMF suivra l'indice FTSE Developed ex US Dynamic Multifactor Index, qui reflète une combinaison dynamique d'expositions factorielles provenant des actions constituants l'indice FTSE Developed ex US Index. À l'instar de la version américaine à grande capitalisation, l'IIMF repondère ensuite les actions en fonction de la conjoncture économique et des conditions générales du marché, reflétées par l'expansion, le ralentissement, la contraction ou la reprise. L'IIMF et son indice sont rééquilibrés et repondérés mensuellement en fonction de facteurs cibles, dont la valeur, le momentum, la qualité, la faible volatilité et la taille.

« Il y a plus de cinq ans, Invesco a contribué à la création de la stratégie de placement multifactoriel dynamique exclusive utilisée dans ces FNB1 », explique M. Chiefalo. « Nous sommes heureux de pouvoir désormais offrir aux investisseurs canadiens la souplesse et le choix quant à la manière d'accéder à ces stratégies. Nous croyons que ces FNB peuvent devenir des placements importants dans les portefeuilles canadiens en ce qui a trait à l'exposition aux actions américaines et internationales. »

Nous lançons également le Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF (IGET, IGET.F), qui est basé sur l'indice Morningstar Global Energy Transition Index. L'IGET est conçu en tant que FNB thématique qui cible des sociétés situées partout dans le monde que l'équipe de recherche indépendante sur les actions de Morningstar estime être les mieux placées pour tirer parti de la mégatendance de la transition énergétique. Il s'agit d'une offre très différenciée qui offre une vaste exposition à un thème transformateur présentant un potentiel de croissance considérable, dans des domaines comme les énergies renouvelables, le stockage d'énergie, les technologies de captage de carbone et l'hydrogène. L'indice et les composantes de l'IGET sont conçus pour offrir une exposition directe au thème de la transition énergétique en s'appuyant sur les connaissances approfondies et les perspectives futures du thème de recherche sur les actions de Morningstar.

L'offre initiale des trois FNB inclus dans le tableau ci-dessus a pris fin. Les parts des FNB pourront être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) à l'ouverture des marchés aujourd'hui.

1 Au départ, les FNB investiront dans le Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL), qui a été lancé le 8 novembre 2017, et le Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL), qui a été lancé le 24 février 2021.

À propos d'Invesco Ltée

Invesco Ltée est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 500 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 mars 2023. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

La majorité des FNB Invesco cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être gérés activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice, même si les conditions financières d'un ou de plusieurs émetteurs de titres se détériorent. Par contre, le sous-conseiller d'un FNB Invesco géré activement peut, à sa discrétion, changer les titres détenus dans ce FNB conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du FNB.

Le Invesco International Developed Dynamic-Multifactor ETF et le Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF ont été créés uniquement par Invesco Canada Limitée (« Invesco Canada »). Le Invesco International Developed Dynamic-Multifactor ETF et le Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF ne sont aucunement liés au ou commandités, avalisés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le « Groupe LSE »). FTSE Russell est un nom commercial de certaines sociétés du Groupe LSE.

Tous les droits relatifs à l'indice FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index et l'indice Russell 1000® Invesco Dynamic Multifactor Index sont dévolus à la société membre du Groupe LSE concernée qui détient l'indice FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index et l'indice Russell 1000® Invesco Dynamic Multifactor Index, selon le cas. FTSE®, « Russell® », « Russell 1000® » et « FTSE Russell® » sont des marques déposées de la société Groupe LSE concernée et sont utilisées sous licence par toute autre société membre du Groupe LSE.

L'indice FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index et l'indice Russell 1000® Invesco Dynamic Multifactor Index sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited ou de ses sociétés affiliées, agents ou partenaires. Le Groupe LSE n'accepte aucune responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de quiconque découlant a) de l'utilisation, de la fiabilité ou de toute erreur de l'indice FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index ou de l'indice Russell 1000® Invesco Dynamic Multifactor Index ou b) de l'investissement dans ou de l'exploitation du Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF ou du Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF. Le groupe LSE ne fait aucune réclamation, prédiction, garantie ou déclaration quant aux résultats à obtenir du Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF ou du Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF ou quant à l'adéquation de l'indice FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index ou de l'indice Russell 1000® Invesco Dynamic Multifactor Index aux fins pour lesquelles ils sont utilisés par Invesco Canada.

Morningstar® Global Energy Transition IndexTM est une marque de service ou une marque déposée de Morningstar, Inc. et est utilisée sous licence à certaines fins par Invesco Canada Ltée. Le Invesco Global Energy Transition Index ETF n'est ni commandité, ni avalisé, ni vendu, ni promu par Morningstar, Inc. ou l'une de ses sociétés affiliées (toutes ces entités, collectivement, « Morningstar »). Morningstar ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du Invesco Global Energy Transition Index ETF ou à tout membre du public quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans le Invesco Global Energy Transition Index ETF en particulier, ou à la capacité du Invesco Global Energy Transition Index ETF de suivre le rendement général du marché boursier.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

© Invesco Canada Ltée, 2023

