Les nouveaux FNB proposent aux investisseurs cinq expositions différentes aux indices S&P Dividend Aristocrats, qui sont conçues pour offrir de solides dividendes avec intégration des facteurs ESG

TORONTO, le 23 février 2023 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui le lancement de cinq nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) qui offriront une exposition à des actions présentant des antécédents de croissance constante des dividendes, en plus d'une intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les nouveaux FNB indiciels reproduiront plusieurs indices S&P Dividend Aristocrats, et Placements NEI assurera la surveillance des facteurs ESG. Ces nouveautés ajoutent de la profondeur aux stratégies défensives de FNB d'Invesco au Canada et offrent d'autres solutions de FNB pour aider les clients à atteindre des objectifs de placement précis dans le contexte actuel du marché.

« Notre gamme élargie de FNB de dividendes vise à offrir plus de choix aux investisseurs qui cherchent à obtenir des rendements corrigés du risque plus élevés et une meilleure occasion de se protéger contre la volatilité des marchés. Les nouveaux FNB Dividend Aristocrats Invesco seront aussi les premiers produits qu'Invesco Canada offrira dans le cadre d'une stratégie de revenu de dividendes axée sur les facteurs ESG », a déclaré Pat Chiefalo, premier vice-président et chef des FNB et des stratégies indicielles, Canada. « Nous continuerons de créer des FNB qui font appel à l'expertise de nos partenaires du secteur pour aider nos clients à bâtir des portefeuilles plus résilients. »

Deux des cinq FNB lancés aujourd'hui, qui sont énumérés ci-dessous, comprendront des séries de parts couvertes en dollars canadiens.

ETF Name Ticker Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ICAE Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF (CAD Units) IUAE Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF (CAD Hedged Units) IUAE.F Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF (CAD Units) IIAE Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF (CAD Hedged Units) IIAE.F

Les cinq FNB lancés aujourd'hui offrent trois secteurs distincts de revenu de dividendes.

La première stratégie, basée sur le Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE), reproduit l'indice S&P/TSX Canadian ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted. Le ICAE investit principalement dans des actions cotées à la Bourse de Toronto qui ont augmenté leurs dividendes en espèces ordinaires au cours de quatre des cinq dernières années, sans les diminuer dans de cet intervalle, et qui respectent certains critères ESG.

La deuxième stratégie, basée sur le Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF (IUAE), reproduit l'indice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats FMC Weighted. Le IUAE et le IUAE.F couvert en dollars canadiens investissent principalement dans des actions cotées aux États-Unis qui ont augmenté le dividende total par action chaque année pendant au moins 20 années consécutives, tout en respectant certains critères ESG.

La troisième stratégie, accessible grâce au Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF (IIAE), reproduit l'indice S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted. Le IIAE et le IIAE.F couvert en dollars canadiens investiront dans des titres des sociétés qui affichent les rendements en dividendes les plus élevés dans les marchés développés d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie-Pacifique, qui répondent à des critères ESG précis et qui ont comme politique d'augmenter ou de maintenir leurs dividendes pendant au moins dix années consécutives.

« S&P Dow Jones Indices est très heureuse qu'Invesco Canada ait obtenu des licences pour ses indices Dividend Aristocrats pour le lancement de ses nouveaux fonds. En tant que pionnière des indices fondés sur les dividendes, S&P DJI continue de créer des solutions indicielles novatrices axées sur les dividendes pour ses clients, dont fait partie Invesco », a déclaré Bruce Schachne, chef des activités commerciales à S&P Dow Jones Indices. « Ces indices intègrent des stratégies axées sur les dividendes qui tiennent compte de l'humeur des marchés et de la tendance croissante de ce qui est souvent considéré comme un baromètre traditionnel de la santé financière des sociétés et des considérations liées à la durabilité. »

« Le lancement de cinq nouveaux FNB axés sur les facteurs ESG dans le cadre du partenariat Invesco/NEI est une excellente nouvelle pour les Canadiens qui veulent accroître leur patrimoine personnel tout en harmonisant leurs placements avec leurs valeurs », a déclaré Tim Prescott, vice-président principal, Gestion d'actifs, Patrimoine Aviso, et chef, Placements NEI. « Nous sommes heureux de consolider ce partenariat et de nous assurer que les investisseurs et leurs conseillers continuent de profiter des forces combinées de nos deux sociétés. »

L'offre initiale des cinq FNB incluse dans le tableau ci-dessus a pris fin. Les parts des FNB pourront être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) à l'ouverture des marchés aujourd'hui.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 400 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 décembre 2022. Pour en savoir plus, consultez le sitewww.invesco.com.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

La majorité des FNB Invesco cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être gérés activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice, même si les conditions financières d'un ou de plusieurs émetteurs de titres se détériorent. Par contre, le sous-conseiller d'un FNB Invesco géré activement peut, à sa discrétion, changer les titres détenus dans ce FNB conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du FNB.

L'indice S&P/TSX Canadian ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted, l'indice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats FMC Weighted et l'indice S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted (les « indices S&P Dow Jones ») sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et sont utilisés sous licence par Invesco Capital et ses sous-titulaires (collectivement, les « titulaires de licence »). S&P® et Dividend Aristocrats® sont des marques déposées de S&P Global ou de ses sociétés affiliées (« S&P »); Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); TSX® est une marque de commerce de TSX Inc. (« TSX »). Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par SPDJI et d'une sous-licence à certaines fins par les titulaires de licence. Ces FNB ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX ou les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices S&P Dow Jones.

Placements NEI n'est pas affiliée à Invesco et agira à titre de sous-conseiller non exclusif uniquement pour les FNB indiciels ESG Invesco au Canada.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

© Invesco Canada Ltée, 2023

