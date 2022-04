Deux nouveaux fonds communs de placement distincts offrent aux investisseurs canadiens une exposition aux FNB ESG Invesco et à des stratégies de base de premier plan

TORONTO, le 25 avril 2022 /CNW/ - Invesco Canada Lée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds communs de placement, le Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco et le Fonds mondial équilibré Sélect Invesco. Ces deux nouveaux fonds viennent élargir la gamme de fonds communs de placement mondiaux équilibrés de la société et lui permettront de répondre encore mieux aux objectifs de placement des clients.

« Nous enrichissons constamment notre plateforme de stratégies de placement dans l'intérêt éventuel de l'investisseur final. Ces deux nouveaux produits offrent aux investisseurs un accès à des portefeuilles équilibrés mondiaux de base tout-en-un », a déclaré Jason MacKay, responsable des intermédiaires de gestion de patrimoine au Canada. « L'un est spécialement conçu pour les investisseurs qui cherchent à intégrer les principes ESG dans une stratégie de placement de base comportant des actions et des titres à revenu fixe de FNB, tandis que l'autre offre une exposition à une stratégie d'actions concentrée qui met l'accent sur la sélection de titres mondiaux de grande qualité et à une stratégie d'obligations de grande qualité qui vise à offrir un revenu et un potentiel de croissance. »

Ces deux fonds de la catégorie « mondial neutre équilibré » cibleront une répartition statique de l'actif de 60 % en actions et de 40 % en titres à revenu fixe, selon une structure de fonds de fonds.

Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco Le Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco cherche à générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de FNB qui sont gérés par Invesco ou par un membre de son groupe ou une société ayant des liens avec elle. Ces FNB investissent principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres à revenu fixe ou d'autres titres de créance. Ces FNB emploient des stratégies de placement axées sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en vue d'atteindre leurs objectifs de placement fondamentaux. Fonds mondial équilibré Sélect Invesco Le Fonds mondial équilibré Sélect Invesco cherche à générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans un portefeuille équilibré d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés de partout dans le monde.

Les deux fonds seront offerts dans la série A, la série F, la série PTF et la série I. Le Fonds mondial équilibré Sélect Invesco sera également offert dans la série P. Pour les deux fonds, les séries A et P seront offertes avec frais d'acquisition seulement. Pour les deux fonds, les séries F, PTF et I seront offertes sans frais d'acquisition.

Veuillez communiquer avec Invesco au 1 800 200-5376. Vous pouvez également suivre Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook, en vous abonnant au blogue d'Invesco Canada ou en vous rendant au www.invesco.ca.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 600 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 décembre 2021. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Les parts de série F sont offertes uniquement aux investisseurs admissibles qui détiennent des comptes à honoraires auprès de leur courtier ou qui ont accès à une plateforme de courtage à escompte par l'intermédiaire de leur courtier.

Les parts de série PTF sont offertes uniquement aux investisseurs qui ont un compte auprès d'un courtier et qui paient directement ce dernier (sous quelque forme que ce soit convenue entre l'investisseur et le courtier) pour obtenir des conseils, plutôt que par l'intermédiaire d'Invesco Canada (directement ou indirectement). Le courtier doit avoir signé une entente de courtier de série PFT Invesco avec Invesco Canada et avoir satisfait à certaines exigences en matière d'infrastructures.

Les parts de série I sont des titres à usage déterminé offerts à d'autres fonds Invesco Canada, aux investisseurs institutionnels admissibles ou à d'autres investisseurs autorisés et ne sont pas offertes au grand public.

Les parts de série P sont offertes aux investisseurs qui investissent, dans l'ensemble, un minimum de 100 000 $ dans des actions ou des parts de fonds Invesco Canada, que ce soit dans un seul compte ou dans plusieurs comptes ou dans des comptes faisant partie d'un groupe financier ou d'un ménage. Invesco Canada peut renoncer à ce seuil de placement minimal pour des investisseurs si leur conseiller a été nommé, et que cette nomination a été approuvée, pour gérer le portefeuille de placement des investisseurs d'un courtier en vertu du pouvoir discrétionnaire accordé par les investisseurs.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB et les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

Personne-ressource: Gina Simonis, 212 278-9806, [email protected]

