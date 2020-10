TORONTO, 15 octobre 2020 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui les résultats des votes concernant les propositions présentées lors des assemblées des porteurs de titres tenues de façon virtuelle aujourd'hui.

Les porteurs de titres ont approuvé les modifications apportées aux objectifs de placement de trois fonds Invesco Canada : le Invesco Tactical Bond ETF (PTB), le Fonds FNB tactique d'obligations Invesco et le Invesco DWA Global Momentum Index ETF (DWG). Les porteurs de titres ont également approuvé un changement aux frais de gestion de DWG.

À compter du 30 octobre 2020, la société renommera les fonds présentés ci-dessous et en modifiera les frais de gestion, les objectifs de placement et les équipes de gestion de portefeuille. Chaque fonds modifiera également ses stratégies de placement afin de les harmoniser avec ses nouveaux objectifs de placement. Dans le cas de DWG, un changement sera également apporté à la structure des sous-conseillers, comme il est indiqué ci-dessous. En outre les symboles boursiers de DWG et de PTB changeront, comme il est décrit ci-dessous.



Données actuelles Nouvelles données Nom du fonds Invesco Tactical Bond ETF Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco Symbole boursier du fonds PTB BESG Frais de gestion (% de la VL) 0,49 % 0,35 % Sous-conseiller Invesco Advisers, Inc. Invesco Capital Management LLC Invesco Advisers, Inc. Équipe de gestion Scott Wolle Mark Ahnrud Chris Devine Scott Hixon Christian Ulrich Todd Schomberg Avi Hooper Matthew Brill Michael Hyman



Données actuelles Nouvelles données Nom du fonds Fonds FNB tactique d'obligations Invesco Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco Honoraires de gestion et de conseils en placement réels (séries A, T4 et T6) (% de la VL) 0.90 %† 0,85 % Honoraires de gestion et de conseils en placement réels (séries F, F4 et F6) (% de la VL) 0.40 %† 0,35 %

† Pour l'exercice le plus récent se terminant le 31 mars 2020. Le fonds paie actuellement des honoraires de gestion et de conseils en placement, ainsi que la partie des honoraires de gestion et de conseils en placement imputés par les fonds sous-jacents détenus par le fonds qui ne sont pas liés à des services en double. Les honoraires de gestion et de conseils en placement réels indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent au total de ces honoraires.

Les objectifs de placement de BESG et du Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco sont les suivants :

Chaque fonds cherche à procurer des rendements de placement grâce à une combinaison de revenu et de croissance du capital. Chaque fonds investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres d'emprunt et de créance émis par des administrations fédérales, provinciales ou municipales ou par des sociétés canadiennes, tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre de l'évaluation fondamentale des occasions de placement.

Dans le cadre de ses stratégies de placement, le Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco investira principalement dans BESG.



Données actuelles Nouvelles données Nom du fonds Invesco DWA Global Momentum Index ETF Invesco S&P 500 Momentum Index ETF Symbole boursier du fonds DWG DWG.F DWG.U MOM MOM.F MOM.U Frais de gestion (% de la VL) Des frais de 0,05 %† s'ajoutent aux frais de gestion imputés par les FNB sous-jacents pouvant être détenus par DWG (p. ex., PIE, PIZ, PDP, DWAS). 0,18 %

† Les frais de gestion de ce FNB s'ajoutent aux frais de gestion imputés par les FNB Invesco qu'il détient. Les honoraires de gestion réels payés par les investisseurs dans ce FNB peuvent varier considérablement d'une période à l'autre selon les FNB Invesco qu'ils détiennent et leur répartition. Selon la méthodologie de son indice, les honoraires de gestion réels peuvent varier de 0,05 % à 0,90 % sur une base annualisée. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthodologie de l'indice du FNB et sur les honoraires de gestion, les autres charges et les frais d'exploitation annuels totaux des FNB Invesco qu'il peut détenir.

Les objectifs de placement de MOM sont les suivants :

Le Invesco S&P 500 Momentum Index ETF vise à reproduire, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et avant déduction des frais et charges, le rendement de l'indice S&P 500® Momentum ou de tout indice le remplaçant, sans couverture, dans le cas des parts non couvertes, ou avec couverture, dans le cas des parts couvertes. Ce fonds investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation américains.

Veuillez communiquer avec Invesco au 1 800 874-6275. Vous pouvez également suivre Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook ou en vous abonnant au blogue d'Invesco Canada.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement uniques offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans 25 pays, Invesco gérait un actif de 1 100 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 août 2020. Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB et les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.ca.

Invesco Canada Ltd. (« Invesco ») a obtenu une licence de Dorsey, Wright & Associates, LLC (« Dorsey Wright ») pour l'utilisation de certaines marques de commerce de Dorsey Wright et de l'indice Dorsey Wright Global Technical Leaders Index (« indice »). Ces marques de commerce et cet indice ont été développés par Dorsey Wright sans égard et indépendamment d'Invesco, de ce produit ou de tout investisseur potentiel. La décision de consacrer une partie du portefeuille d'un investisseur à un produit mis au point par Invesco et faisant référence à un indice de Dorsey Wright est prise uniquement par l'investisseur, et non par Dorsey Wright ou Invesco. L'octroi de licences à Invesco à l'égard d'un indice ne constitue pas une offre d'achat ou de vente, ni une sollicitation ou une offre d'achat de titres.

S&P® et S&P 500® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Canada Ltée.

L'indice S&P 500® Momentum (l'« indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, division de S&P Global, ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI »), qu'Invesco Canada Ltée utilise aux termes d'une licence. Standard & Poor's®, S&P® et S&P 500® sont des marques de commerce enregistrées de Standard & Poor's Financial Services LLC, division de S&P Global (« S&P »). Dow Jones® est une marque de commerce enregistrée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») que SPDJI utilise aux termes d'une licence. Ce FNB Invesco n'est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P ou les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption de l'indice.

L'indice S&P EPAC Ex. Korea Low Volatility Index (l'« indice ») est un produit de l'indice S&P Dow Jones

LLC, une division de S&P Global, ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et est utilisée sous licence par Invesco Canada Ltée. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P »); Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et est utilisée sous licence par SPDJI. Les FNB Invesco ne sont ni commandités, ni avalisés, ni vendus, ni promus par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leur sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption de l'indice.

Un placement dans les FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage standards s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

Certains FNB visent à reproduire, avant déduction des frais et charges, le rendement de l'indice applicable et ne sont pas gérés activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice, que la situation financière d'un ou de plusieurs émetteurs de titres se détériore. En revanche, si un FNB est géré activement, le sous-conseiller peut, à sa discrétion, changer les titres détenus dans le FNB conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du FNB.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2020

Personne-ressource : Gina Simonis, Relations avec les médias d'Invesco, 917 715-8339

