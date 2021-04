TORONTO, le 22 avril 2021 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui les résultats du vote concernant une proposition présentée lors des assemblées des investisseurs tenues à Toronto aujourd'hui.

Les investisseurs ont approuvé les changements d'objectifs de placement du Fonds Destinée mondiale Invesco, de la Catégorie Destinée mondiale Invesco et de la Catégorie petites sociétés mondiales Invesco.

Les changements apportés aux objectifs de placement du Fonds Destinée mondiale Invesco et de la Catégorie Destinée mondiale Invesco élimineront la contrainte liée aux actions à moyenne capitalisation. L'équipe de gestion de portefeuille estime qu'une approche moins contraignante lui permettra de rechercher des occasions de placement plus intéressantes dans tout le spectre des capitalisations boursières, quelle que soit la taille de la société, et devrait faire en sorte que le portefeuille de chaque fonds soit mieux aligné avec la philosophie et les processus de l'équipe de placement.

Les changements apportés à l'objectif de placement de la Catégorie petites sociétés mondiales Invesco auront pour effet d'élargir la contrainte de capitalisation pour inclure les actions à moyenne capitalisation. L'équipe de gestion de portefeuille est d'avis que le potentiel de rendement excédentaire est plus élevé et que le champ de possibilités est plus vaste dans le segment des sociétés à petite et à moyenne capitalisations que dans celui des sociétés à petite capitalisation uniquement. Le changement devrait également permettre de mieux harmoniser le portefeuille du fonds avec la philosophie et les processus de l'équipe de placement.

Pour tenir compte de ces changements, les fonds seront renommés Fonds ciblé mondial Invesco, Catégorie ciblée mondiale Invesco et Catégorie opportunités mondiales Invesco, respectivement, et les changements apportés aux objectifs et aux stratégies de placement entreront en vigueur à l'ouverture du marché le 3 mai 2021, ou vers cette date.

Veuillez communiquer avec Invesco au 1 800 200-5376.

