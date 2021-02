TORONTO, le 5 févr. 2021 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle modifiait le niveau de risque de cinq de ses fonds négociés en bourse (FNB) cotés au Canada. Ces modifications du niveau de risque entrent en vigueur immédiatement et sont présentées plus en détail dans le tableau ci-dessous :

Nom du FNB et série Symbole boursier Niveau de risque antérieur Nouveau niveau de risque Invesco Low Volatility Portfolio ETF - parts en $ CA PLV Faible Faible à moyen Invesco Canadian Preferred Share Index ETF - parts en $ CA PPS Faible à moyen Moyen Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - parts en $ US PZW.U Moyen Moyen à élevé Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF - parts en $ US USB.U Faible à moyen Faible Invesco Senior Loan Index ETF - parts couvertes en $ US BKL.U Faible à moyen Faible Invesco Senior Loan Index ETF - parts couvertes en $ CA BKL.F Faible à moyen Faible

La modification des niveaux de risque a été effectuée conformément à la méthode de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui vise à déterminer le niveau de risque de placement des fonds. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs et stratégies de placement de ces FNB. Un résumé de la méthode de classification du risque ainsi que des objectifs et stratégies de placement d'un FNB figure dans le prospectus le plus récent.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. (symbole NYSE : IVZ) est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement uniques offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans 25 pays, Invesco gérait un actif de 1 350 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 décembre 2020. Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com.

Les placements dans un fonds négocié en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.



Certains FNB visent à reproduire, avant déduction des frais et charges, le rendement de l'indice applicable et ne sont pas gérés activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice, même si les conditions financières d'un ou de plusieurs émetteurs

de titres se détériorent. Au contraire, si un FNB est géré activement, le sous-conseiller peut, à sa discrétion, changer les titres détenus dans le FNB conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du FNB.

FTSE® est une marque de commerce du groupe LSE utilisée par FTSE aux termes d'une licence. FTSE RAFI® Index Series est calculé par FTSE, de concert avec Research Affiliates LLC (« RA »). Ni FTSE, ni RA ne commandite, ne cautionne ou ne fait la promotion de ce produit, avec lequel elles n'ont aucun lien, et elles n'acceptent aucune responsabilité à l'égard de l'émission, du fonctionnement ou de la négociation de celui-ci. FTSE détient tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux valeurs des indices et à la liste de constituants.

Nasdaq®, OMX® et Nasdaq OMX® constituent des marques de commerce de Nasdaq OMX Group, Inc. (« Nasdaq OMX ») et LadderRite® est une marque de commerce déposée de LadderRite Portfolios LLC (« LadderRite »). Nasdaq®, OMX®, Nasdaq OMX® et LadderRite® sont collectivement les « marques ». Les marques sont utilisées aux termes d'une licence accordée à Invesco Capital Management LLC et Invesco Canada Ltée. Nasdaq OMX ou LadderRite ne se sont pas prononcées sur le(s) produit(s) quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le(s) produit(s) ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par Nasdaq OMX ou LadderRite, et NASDAQ OMX ET LADDERRITE NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET NE PEUVENT PAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES POUR CE QUI SE RAPPORTE AU(X) PRODUIT(S).

S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC et a fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Canada Ltée. LSTA® est une marque de commerce déposée de Loan Syndications and Trading Association que S&P Dow Jones Indices LLC et Invesco Canada Ltée utilisent aux termes d'une licence. L'indice S&P/LSTA U.S. Leverage Loan 100 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, qu'Invesco Canada Ltée utilise aux termes d'une licence. Le Invesco Senior Loan Index ETF d'Invesco Canada Ltée n'est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC, ni par ses sociétés affiliées, ni par LSTA, et ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni ses sociétés affiliées, ni LSTA ne font aucune déclaration quant à la pertinence d'investir dans un tel produit.

« Fundamental Index® » et/ou « Research Affiliates Fundamental Index® » et/ou « RAFI® » et/ou toutes autres marques de commerce, dénominations commerciales de RA et tous concepts brevetés ou dont la demande de brevet est en instance sont la propriété exclusive de Research Affiliates LLC.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce liées sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2021

