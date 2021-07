TORONTO, le 29 juillet 2021 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui des changements à sa gamme de fonds communs de placement. Deux fonds changeront de nom, deux fonds changeront de stratégie de placement, et deux fonds changeront d'équipe de gestion de portefeuille. De plus, la cote de risque de trois fonds sera révisée, et le Fonds en gestion commune de marchés émergents Sélect Invesco verra certaines de ses pratiques opérationnelles changer. Enfin, les souscriptions aux termes de l'option avec frais d'acquisition reportés, de l'option avec frais réduits et de l'option avec frais moindres 4 de chaque fonds Invesco Canada ainsi que certains transferts vers celles-ci ne seront plus possibles à partir du 31 mai 2022 ou vers cette date.

Changements aux stratégies de placement, aux équipes de gestion de portefeuille et aux noms de fonds

Le 30 juillet 2021, le Fonds Destinée canadienne Invesco et le Fonds actif de titres de créance multisectoriels Invesco changeront de stratégie de placement.

La nouvelle stratégie de placement du Fonds Destinée canadienne Invesco offrira une solution aux investisseurs qui recherchent une exposition pure aux actions canadiennes au sein de leur portefeuille global, la totalité des actifs de ce fonds étant habituellement composée d'actions canadiennes, quoique 10 % de son actif non liquide puisse être investi dans des actions étrangères. Ce changement offre aux investisseurs un portefeuille de titres très prometteurs et à faible taux de rotation qui est diversifié par idées d'entreprises et industries, tout en étant engagé à maintenir une répartition géographique stable et prévisible.

Quant à elle, la nouvelle stratégie de placement du Fonds actif de titres de créance multisectoriels Invesco repose sur une « approche du rendement optimisé » inédite quant à la répartition stratégique des actifs, laquelle se veut plus dynamique, prospective et propre à l'optimisation du revenu par unité de risque. Le fonds continue de privilégier une répartition tactique souple des actifs à revenu fixe et de miser sur la sélection des titres comme générateur d'alpha et le repérage et la mise en œuvre d'idées opportunistes dans le cadre d'un processus de placement accordant beaucoup d'importance au contrôle du risque.

De plus, le 30 juillet 2021, le Fonds Destinée canadienne Invesco et la Catégorie occasions canadiennes Invesco deviendront respectivement le Fonds d'actions Pur Canada Invesco et la Catégorie d'actions Pur Canada Invesco, et leur équipe de gestion de portefeuille sera revue comme suit :

Équipe de gestion de portefeuille actuelle Équipe de gestion de portefeuille remaniée Clayton Zacharias Alan Mannik Brian Tidd David Pirie

Invesco procède régulièrement à un examen approfondi de ses produits afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins en constante évolution des conseillers et des investisseurs, et effectue ces changements afin d'offrir une gamme de produits améliorée qui répond mieux à la demande et aux attentes des investisseurs.

Modification des cotes de risque

Invesco a également révisé la cote de risque pour les fonds suivants :

Fonds Cote de risque antérieure Nouvelle cote de risque Catégorie FNB indice d'actions privilégiées canadiennes Invesco Faible à moyen Moyen Catégorie FNB marchés émergents FTSE RAFI Invesco Élevé Moyen à élevé

Les changements apportés à la cote de risque ont été effectués conformément à la méthodologie de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières afin de déterminer le niveau de risque de placement des fonds communs de placement, et non à la suite de changements apportés aux objectifs ou aux stratégies de placement du fonds.

Pratiques opérationnelles du Fonds en gestion commune de marchés émergents Sélect Invesco

Le Fonds en gestion commune de marchés émergents Sélect Invesco verra certaines de ses pratiques opérationnelles changer dans une optique d'uniformisation avec celles des autres fonds de placement gérés par Invesco. Ces changements passeront par la révision de la déclaration de fiducie modifiée et mise à jour du fonds.

Restriction relative aux frais d'acquisition reportés

Par suite de changements réglementaires qui entreront en vigueur le 31 mai 2022 ou vers cette date, i) les souscriptions aux termes de l'option avec frais d'acquisition reportés, de l'option avec frais réduits et de l'option avec frais moindres 4 d'un fonds Invesco ne seront plus autorisées, et ii) les transferts de l'option avec frais d'acquisition à l'option avec frais d'acquisition reportés, à l'option avec frais réduits ou à l'option avec frais moindres 4 d'un fonds Invesco ne seront plus permis. Les porteurs de parts ou d'actions souscrites avant le 31 mai 2022 ou vers cette date aux termes de l'option avec frais d'acquisition reportés, de l'option avec frais réduits ou de l'option avec frais moindres 4 continueront de détenir ces parts ou ces actions selon l'option en question.

Personne-ressource : Matthew Chisum, [email protected], 212.652.4368

