TORONTO, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Invesco Ltd. (NYSE : IVZ) a annoncé aujourd'hui des changements visant à renforcer son vaste éventail de capacités de placement sur le marché canadien.

« Les changements annoncés aujourd'hui nous aideront à offrir de meilleurs résultats de placement qui sont solides et reproductibles tout en répondant aux besoins des clients de l'important marché canadien », a déclaré John Zerr, président d'Invesco Canada. « Plusieurs de ces changements tirent profit du vaste ensemble de capacités acquises dans le cadre de notre regroupement avec l'entreprise new-yorkaise OppenheimerFunds. »

« Invesco est très déterminée à poursuivre le développement de ses activités au Canada », a ajouté Jason MacKay, chef des intermédiaires en gestion de patrimoine d'Invesco Canada. « Nos plans visent à tirer parti non seulement de notre empreinte, mais également de la profondeur de nos ressources et de nos capacités à l'échelle internationale dans le but d'offrir à cet important marché en croissance le meilleur d'Invesco. »

« Invesco améliore actuellement la gamme de stratégies que nous offrons aux investisseurs institutionnels canadiens », a affirmé Michael Peck, vice‑président principal, Placements institutionnels d'Invesco Canada. « Cela permettra de mieux répondre aux besoins des investisseurs en plus de permettre à nos clients institutionnels d'optimiser leur relation avec nous. »

Les mesures annoncées par Invesco aujourd'hui lui permettront :

de poursuivre sa croissance en tant que gestionnaire de placements mondial de calibre international, soutenu par une gestion du risque améliorée et de solides résultats en matière de placement;

de corriger le chevauchement des capacités de gestion de portefeuille dans le but de diminuer la confusion sur le marché et de donner de l'envergure aux équipes de placement, et ce, au profit de ses clients et de son entreprise;

d'améliorer davantage ses capacités en matière de facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et de diversifier son offre de solutions, ses programmes de services‑conseils et son leadership éclairé;

de mieux promouvoir les stratégies de placement de ses équipes à rendement élevé basées à Toronto responsables des titres de capitaux propres des marchés internationaux et émergents auprès des investisseurs hors marché canadien.

En raison de ces changements, Invesco annonce qu'avec prise d'effet immédiate, Invesco Advisers, Inc. est nommée à titre d'unique sous‑conseiller des fonds qui suivent et, par conséquent, les actuels conseillers et sous‑conseillers en valeurs sont remplacés et les stratégies de placement de ces fonds sont modifiées :

Fonds Gestionnaires de portefeuille nommés* Catégorie mondiale équilibrée Invesco (volet titres de capitaux propres) Fonds mondial équilibré Invesco (volet titres de capitaux propres) Catégorie Destinée mondiale Invesco Fonds Destinée mondiale Invesco Gestionnaire en chef : Randall Dishmon (équipe Actions mondiales) Catégorie sociétés américaines Invesco Fonds de sociétés américaines Invesco Gestionnaires en chef : Erik Voss et Ido Cohen (équipe Croissance de grandes capitalisations) Catégorie petites sociétés mondiales Invesco Gestionnaires en chef : Frank Jennings et Máire Lane (équipe Actions mondiales) Catégorie petites sociétés américaines Invesco Gestionnaires en chef : Adam Weiner et Matthew Ziehl (équipe Main Street) Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco (volet titres de capitaux propres) Gestionnaires en chef : Jason Holzer et Richard Nield (équipe BQE1)

*Les gestionnaires de portefeuille font partie d'Invesco Advisers, Inc., membre du groupe d'Invesco Canada Ltée et sous‑conseiller des fonds.

Dans le but d'illustrer l'harmonisation de nos capacités, les fonds qui suivent changeront de nom :

Ancien nom Nouveau nom Date de prise d'effet Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco 6 novembre 2020 Catégorie petites sociétés américaines Invesco Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco

De plus, les fonds qui suivent seront dissous avec prise d'effet le 21 décembre 2020 ou vers cette date et, par conséquent, avec prise d'effet le 22 octobre 2020 ou vers cette date, les investisseurs ne pourront plus souscrire leurs titres, mais les investisseurs existants pourront continuer de le faire jusqu'au 17 décembre 2020.

Fonds en dissolution Date de prise d'effet Fonds de petites sociétés canadiennes Invesco 21 décembre 2020 Fonds d'occasions canadiennes Invesco

Les changements auront une incidence sur un petit nombre de spécialistes des placements. En plus des changements mentionnés ci‑dessus apportés aux équipes de conseils en placement, Rob Mikalachki démissionnera avec prise d'effet immédiate. « Nous voudrions remercier Rob ainsi que les autres qui nous quittent et qui ont vu au développement d'Invesco au fil des ans », a ajouté M. Zerr.

Ces changements concernent moins de 0,5 % de l'actif sous gestion global d'Invesco de 1 200 milliards de dollars américains et moins de 0,8 % du nombre total des spécialistes des placements d'Invesco.

« Les changements visent un petit nombre de spécialistes des placements et de l'actif sous gestion d'Invesco », a précisé M. Zerr. « Comme toujours, nous nous efforcerons d'atténuer l'effet de tout changement sur notre précieuse clientèle alors que nous continuons de renforcer notre capacité à répondre aux besoins du marché. »

M. Zerr a ajouté : « Dans le cadre de nos efforts déployés pour offrir le meilleur d'Invesco au marché canadien, nous prévoyons également :

diversifier davantage les solutions de produits de FNB et liés à des indices offertes sur le marché canadien, et ce, en tirant profit de nos capacités en tant que quatrième plus important fournisseur de FNB à l'échelle internationale en date du 31 août 2020 (source : Morningstar);

diversifier la gamme de placements alternatifs offerte au Canada , tirant parti de nos capacités à titre de huitième plus important fournisseur de placements alternatifs à l'échelle internationale en date de décembre 2019 (source : Invesco). »

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. Nos équipes de placement distinctives offrent une gamme complète de capacités de placement actif, passif et alternatif. Avec des bureaux dans 25 pays, en date du 31 août 2020, Invesco gérait des actifs de 1 200 milliards de dollars pour le compte de clients partout dans le monde. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site Invesco.com .

Les placements dans les fonds communs de placement et fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également faire l'objet de commissions de suivi. Les fonds communs de placement et FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Un placement dans un FNB et un fonds commun de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à l'adresse www.invesco.ca.



1 L'équipe BQE est l'équipe responsable des actions mondiales basée à Austin. « BQE » désigne bénéfice, qualité et évaluation, ce qui qualifie le processus de placement de l'équipe qui est axé sur les actions qui répondent aux critères de bénéfice « B », de qualité « Q » et d'évaluation « E ».

Personne‑ressource : Jeaneen Terrio 212 278‑9205 [email protected]

