Le projet retenu contribuera à l'atteinte des objectifs énergétiques du Québec

MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - Invenergy, un leader du développement et de l'exploitation de solutions d'énergie durable, a fait l'annonce aujourd'hui que le projet de parc éolien Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin (PPSA) de 350 mégawatts (MW), développé en partenariat avec l'Alliance de l'énergie de l'Est, a été sélectionné parmi les projets retenus par Hydro-Québec Distribution dans le cadre de son appel d'offres A/O 2021-01 pour l'acquisition d'énergie renouvelable.

Situé au Bas-Saint-Laurent, au Québec, le projet de parc éolien PPSA représente des investissements de près de 900 millions de dollars (CAD), soit l'un des plus importants projets d'infrastructures pour cette région.

Le projet produira assez d'électricité pour alimenter l'équivalent de 50 000 maisons une fois en opération. La construction devrait débuter en 2025, à la suite des procédures réglementaires, environnementales et d'autorisation en vigueur, tout en favorisant une grande acceptabilité sociale des communautés d'accueil. La livraison d'électricité est prévue pour décembre 2026.

« Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par Hydro-Québec Distribution pour fournir de nouvelles capacités d'énergie propre et concurrentielle dans la région du Bas-Saint-Laurent », a affirmé Louis Robert, vice-président Développement - Énergies renouvelables chez Invenergy. « Cette sélection met en lumière non seulement notre expertise et notre succès dans la résolution des défis énergétiques, il reflète aussi l'engagement partagé par Invenergy et ses partenaires d'accélérer la transition énergétique du Québec par le déploiement de projets durables qui bénéficient aux communautés. »

« L'Alliance de l'énergie de l'Est est fière de poursuivre sa collaboration avec Invenergy, cette fois pour la réalisation du projet Pohénégamook-Picard-St-Antonin, un projet bénéfique pour les communautés. La confiance établie avec notre partenaire nous permet d'entrevoir le succès à long terme du projet, en plus d'en assurer la durabilité et la rentabilité. Notre intention est d'optimiser au maximum l'impact économique, social et environnemental du projet sur son territoire d'implantation », a indiqué Michel Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est.

Le projet PPSA s'appuie sur l'expérience d'Invenergy en matière de développement de projets d'énergie propre au Canada. Depuis 2005, l'engagement d'Invenergy en faveur d'un développement responsable de projets énergétiques et son approche axée sur la collectivité ont contribué à la mise en service de plus d'un gigawatt de projets de production d'énergie propre en Ontario et au Québec. Invenergy dirige actuellement le développement de projets d'énergie propre dans 7 provinces.

À propos d'Invenergy

Invenergy est un moteur d'innovation dans le domaine de l'énergie. Invenergy et ses sociétés affiliées développent, possèdent et exploitent des installations de production et de stockage d'énergie renouvelable et d'autres énergies propres de grande envergure en Amérique, en Europe et en Asie. Le siège social d'Invenergy est situé à Chicago et la société dispose de bureaux de développement régionaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Espagne, au Japon, en Pologne et en Écosse.

Invenergy et ses sociétés affiliées ont développé avec succès plus de 30 000 mégawatts de projets en exploitation, en construction ou sous contrat, notamment des projets éoliens, solaires, d'infrastructure de transmission, de production d'électricité à partir de gaz naturel et de stockage d'énergie avancé. Pour en savoir plus sur Invenergy, consultez le site Invenergy.com.

