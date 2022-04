Le plus récent et le plus robuste produit infonuagique de QuickBooks est destiné aux entreprises en pleine croissance et permet de gérer des besoins plus complexes tout en offrant une solution de rechange aux produits actuels de milieu de gamme à prix élevé.

TORONTO, le 5 avril 2022 /CNW/ - Intuit (Nasdaq : INTU), la plateforme technologique mondiale à l'origine de TurboImpôt , QuickBooks, Mint , Credit Karma et Mailchimp, annonce aujourd'hui le lancement de QuickBooks® en ligne Avancé au Canada. Il s'agit d'un nouveau produit infonuagique et de la version la plus robuste de QuickBooks en ligne destinée aux entreprises en pleine croissance. Cette nouvelle solution qui repose sur l'intelligence artificielle offrira des aperçus et des tendances pour aider les entreprises en pleine croissance à mieux gérer leurs activités.

« QuickBooks en ligne Avancé confère un avantage aux entreprises en pleine croissance et plus complexes à un prix attrayant en répondant à un besoin que le marché n'avait pas encore comblé », fait valoir David Marquis, vice-président et directeur national, Intuit Canada. « Nous avons élargi les capacités de notre plateforme afin de servir un large éventail de clients allant des travailleurs autonomes aux clients disposant d'effectifs importants et ayant un volume élevé d'opérations. À mesure qu'elles se développent, de nombreuses entreprises font face à l'absence d'une solution abordable et finissent souvent par adopter des logiciels qui s'avèrent à la fois coûteux et trop complexes pour leurs besoins. QuickBooks en ligne Avancé comble ce besoin pour contribuer à leur prospérité. »

QuickBooks en ligne Avancé offre toutes les fonctions de la solution logicielle pour PME d'Intuit la plus prisée, QuickBooks en ligne Plus, mais avec des services améliorés qui la rendent idéale pour les propriétaires d'entreprises en croissance. Voici quelques-unes de ses principales fonctions :

Mesurer la performance de l'entreprise : Avec le Centre de performance, les utilisateurs peuvent faire le suivi des renseignements qui sont les plus importants pour eux grâce aux graphiques, tableaux de bord et mises en page personnalisés. De plus, ils peuvent ajouter et comparer des données afin de comprendre la façon dont leur entreprise se développe.

Confier les bons renseignements aux bonnes personnes : Grâce à la fonction Rôles personnalisés, les clients sont en mesure de contrôler l'attribution des accès aux données sensibles. La création d'un accès utilisateur par types d'opérations (par exemple, les ventes et les dépenses) et par capacités spécifiques (par exemple, les opérations bancaires, l'inventaire, la paie, les rapports et la gestion des comptes) permet de stimuler la productivité afin d'alimenter la croissance lors de la délégation des tâches.

Créer des aperçus personnalisés : Grâce aux champs personnalisés améliorés, les utilisateurs peuvent effectuer un suivi détaillé pour obtenir une meilleure vue d'ensemble. Ils peuvent créer des rapports plus détaillés avec des menus déroulants, un sélecteur de dates et plusieurs types de champs, jusqu'à concurrence de 12 champs par formulaire. De plus, ils peuvent rechercher, trier et filtrer plus rapidement les données dont ils ont besoin.

Automatiser les tâches de comptabilité et les flux d'approbation : Avec la fonction d'automatisation des flux de travaux, il est possible de configurer des rappels pour des opérations comportant une date d'échéance, comme les factures, les paiements ou les dépôts. Les propriétaires d'entreprise peuvent informer les clients lorsqu'ils reçoivent les paiements ainsi qu'envoyer des factures au moyen des flux d'approbation préconfigurés.

Accéder à un soutien technique dédié : Grâce à un soutien technique supérieur, les utilisateurs peuvent recevoir une aide complète, qu'il s'agisse de configurer QuickBooks ou d'obtenir des recommandations sur les flux de travaux qui conviennent le mieux à leurs activités. Ils peuvent obtenir rapidement des réponses à toutes leurs questions grâce au soutien de première ligne offert par des spécialistes de niveau supérieur.

La plateforme sera dotée prochainement de capacités logicielles supplémentaires, notamment des fonctions pour rendre l'administration plus efficace, améliorer les rapports et les analyses comparatives et faciliter la gestion des dépenses.

Pour en savoir plus, obtenir des renseignements sur les prix et commencer à utiliser le produit, visitez le site : quickbooks.intuit.com/fr-ca/comptables/qbe-avance

