Intronisation de quatre nouveaux membres au Panthéon de la musique canadienne

Andy Kim, Bobby Curtola, Chilliwack et Cowboy Junkies seront intronisés

TORONTO, le 18 sept. 2019 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui que quatre artistes légendaires canadiens seront intronisés au Panthéon de la musique canadienne. Les nouveaux membres sont Andy Kim , Bobby Curtola (à titre posthume), Chilliwack et Cowboy Junkies . Ces nouveaux membres seront célébrés à l'occasion d'un événement rassemblant les acteurs de l'industrie le dimanche 27 octobre au Centre national de musique du Studio Bell, à Calgary (Alberta).

Créé en 1978, le Panthéon de la musique canadienne célèbre les artistes canadiens dont la contribution au rayonnement de la musique canadienne à l'échelle nationale et internationale est exceptionnelle.

« Nous sommes très fiers d'accueillir ces quatre artistes dignes de notre reconnaissance au sein du Panthéon de la musique canadienne,» affirme Allan Reid, président-directeur général, CARAS/les prix JUNO et MusiCompte. « Le Canada déborde de talents incroyables qui sont représentés sur la scène internationale, et la cérémonie d'intronisation au Panthéon de la musique canadienne présentée par Music Canada sera l'occasion pour nous de souligner le travail et la contribution de ces artistes au patrimoine culturel de notre pays. »

Voici les nouveaux membres du Panthéon de la musique canadienne :

Le prix de l'ambassadeur MusiCompte de l'initiative Esprits inspirés, présenté par la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études, sera également remis au cours de la cérémonie d'intronisation au Panthéon de la musique canadienne.

Une émission spéciale présentant l`évènement serait disponible exclusivement sur CBC Gem pour diffuser le 2 novembre. De plus, une deuxième spéciale qui souligne les recrues du Panthéon de la musique canadienne ainsi que des entrevues approfondi serait diffusé comme faisant partie de Music Day sur CBC, en avance des prix JUNOS 2020 sur CBC.

La 49e édition des prix JUNO et la semaine des JUNO 2020 se tiendront à Saskatoon (Saskatchewan) du 9 au 15 mars 2020 et seront clôturées par la diffusion en direct des prix JUNO au SaskTel Centre sur CBC, CBC Radio One, CBC Music et le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem au Canada en plus d'être diffusés à l'échelle internationale sur cbcmusic.ca/junos

Le communiqué de presse en entier.

