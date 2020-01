Intronisation de Jann Arden au Panthéon de la musique canadienne à l'occasion des prix JUNO 2020

TORONTO, le 14 janv. 2020 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est heureuse d'annoncer que Jann Arden , compositrice et interprète multiplatine primée, sera la première artiste intronisée en 2020 au Panthéon de la musique canadienne. Lauréate de nombreux honneurs, dont 19 enregistrements simples classés au palmarès des 10 meilleures chansons et 8 prix JUNO, Arden est une artiste musicale et une personnalité canadienne chérie du public. Pour célébrer son intronisation lors de la 49e édition annuelle des prix JUNO le dimanche 15 mars 2020, Arden se produira en direct sur la scène du SaskTel Centre. Ses fans pourront entendre cette performance extraordinaire pendant la diffusion en direct des prix JUNO 2020 sur CBC, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music et l'application CBC Listen au Canada, et en diffusion continue sur cbcmusic.ca/junos .

Le Panthéon de la musique canadienne a été créé en 1978 pour souligner la contribution extraordinaire des artistes au rayonnement international de la musique d'ici. Par son intronisation, Arden rejoindra les icônes de la musique canadienne, dont Alanis Morissette, Corey Hart, RUSH, Sarah McLachlan, Shania Twain et bien d'autres encore. Depuis l'ouverture du Centre national de musique du Studio Bell à Calgary en 2016, le Panthéon de la musique canadienne a une adresse permanente, où se tiendra d'ailleurs une nouvelle exposition d'objets et de souvenirs personnels d'Arden dès le 20 mars 2020.

« Je suis très honorée d'être intronisée au Panthéon de la musique canadienne », affirme Arden. « J'ai consacré ma carrière à créer et à jouer de la musique qui, je l'espère, trouve un écho chez les autres. Recevoir ce prix et me joindre à un groupe si prestigieux de récipiendaires dont l'art sert de lien entre les Canadiens me touche profondément. »

« Jann est une artiste multidimensionnelle qui divertit et captive le public depuis plus de 25 ans », rappelle Allan Reid, président-directeur général, CARAS/les prix JUNO et MusiCompte. « J'ai eu l'immense plaisir de collaborer avec Jann au fil des ans et j'ai énormément de respect pour son talent de compositrice et d'interprète, mais également pour sa ténacité et son audace. Elle est respectée et vénérée pour son catalogue de musique authentique, son honnêteté, sa franchise décomplexée et sa divertissante vivacité d'esprit. »

