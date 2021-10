Pour être admissible à figurer sur la liste, une entreprise doit avoir obtenu la certification Great Place to Work Certified TM au cours de la dernière année. De plus, au moins 30 % de ses employés doivent faire partie de la génération Z ou être plus jeunes, et au moins 90 % de l'ensemble du personnel doit répondre positivement à l'énoncé « Je suis traité de façon équitable, quel que soit mon âge ». Great Place to Work ® a déterminé les meilleures entreprises en fonction de l'indice de confiance global des jeunes travaillant dans l'organisation.

Fondée en 2012, Introhive est l'une des entreprises dont la croissance est la plus rapide au Canada. Elle s'est récemment classée au palmarès Top Growing Companies au Canada du Report on Business, et elle a été récompensée deux fois par le programme Technology Fast 50 de Deloitte. La plateforme d'accélération des revenus alimentée par l'intelligence artificielle de l'entreprise jouit de la confiance de certaines des plus grandes marques au monde, dont PwC, Grant Thornton, Colliers International et Hitachi Solutions.

« Il est stimulant que notre entreprise à croissance rapide soit reconnue pour son engagement à créer un milieu de travail au sein duquel les nouveaux diplômés et les jeunes professionnels aiment travailler et se sentent soutenus, a déclaré Trish Rueda, directrice, Personnes et culture, Introhive. Comme plus de la moitié du personnel de notre organisation a moins de 34 ans (52 % à l'échelle mondiale), ce prix est d'autant plus significatif. Nous sommes fiers de pouvoir guider l'ensemble de nos employés tout au long de leur carrière chez Introhive, en leur offrant des possibilités de croissance et les outils dont ils ont besoin pour enrichir leurs compétences. »

Jusqu'ici en 2021, Introhive a embauché 170 employés. L'entreprise cherche actuellement à pourvoir un certain nombre de postes au Canada, aux États-Unis et en Europe. Pour en savoir plus, visitez la page sur les carrières de l'entreprise.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de cultures en milieu de travail axées sur la confiance et le rendement élevés. Au moyen d'outils d'évaluation, de services consultatifs et de programmes de certification exclusifs, Great Place to Work reconnaît les meilleurs milieux de travail dans une série de listes à l'échelle nationale, y compris celles publiées par The Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work fournit les indicateurs, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures exceptionnelles en milieu de travail. Consultez le www.greatplacetowork.ca ou retrouvez-nous sur Twitter à @GPTW_Canada.

À propos d'Introhive

Introhive est la plateforme de ventes et d'amélioration des relations alimentée par l'IA qui connaît la croissance la plus rapide, avec le plus grand déploiement au monde en matière d'accélération des revenus auprès des clients de PwC. Choisie par certaines des marques les plus reconnues au monde, dont PwC, Clark Nexsen, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Colliers International et Plante Moran, l'entreprise a reçu les prix Technology Fast 50™ et Technology Fast 500™ de Deloitte en 2019 et en 2020, le prix MarTech Breakthrough en 2020 et en 2021 et est certifiée Great Place to Work® au Canada. La plateforme SaaS alimentée par l'intelligence artificielle d'Introhive vise à permettre aux organisations de tirer pleinement parti de leurs relations dans l'ensemble de leur secteur et des données inexploitées pour stimuler l'augmentation des revenus et accroître la productivité tout en améliorant l'expérience client. Pour en savoir plus, visitez le site introhive.ai.

Demandes de renseignements des médias :

Renee Maler

Philosophy PR + Marketing

510 499-9746

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1664927/Best_Places_to_Work.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1593083/Introhive_Logo.jpg

SOURCE Introhive

Liens connexes

https://www.introhive.com/