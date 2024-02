Intoxication grave d'un opérateur de nettoyage industriel de S.X.B. Environnement à la Fonderie Horne : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

ROUYN-NORANDA, QC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant causé une intoxication grave à un opérateur de nettoyage industriel de S.X.B. Environnement, alors qu'il exécutait, le 28 avril 2023, un contrat de nettoyage à l'usine de la Fonderie Horne, à Rouyn-Noranda.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, à l'occasion d'un arrêt planifié à l'usine de la Fonderie Horne, le travailleur se préparait à entrer à l'intérieur d'une trémie (réservoir en forme d'entonnoir) faisant partie d'un système d'électrofiltres afin de procéder à l'aspiration des poussières toxiques. En entrant, il a constaté une accumulation de poussières d'une hauteur de plus de 3 m dans la trémie. Il s'est ensuite positionné à l'intérieur et il a commencé l'aspiration. Tandis qu'il faisait descendre les poussières à l'aide d'un outil racloir vers le tuyau d'aspiration, une grande partie de l'amas s'est détachée de façon soudaine, l'ensevelissant par-dessus la tête et le coinçant près de la porte à l'intérieur de la trémie. L'intensité du choc a été suffisamment forte pour lui retirer son appareil de protection respiratoire et son casque de sécurité. Il a donc respiré et ingéré les poussières toxiques. Le surveillant d'espace clos qui accompagnait l'opérateur de nettoyage industriel, et qui n'a pas été blessé, est venu à son secours. Le travailleur accidenté a été transporté au centre hospitalier.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

La gestion de l'entrée en espace clos était déficiente.

Le donneur d'ouvrage a sous-estimé les risques associés aux contaminants ainsi qu'à l'ensevelissement, entraînant une intoxication grave d'un travailleur lors du travail dans les trémies, considérées comme des espaces clos.

Le 31 juillet 2023, la CNESST a exigé au donneur d'ouvrage, la Fonderie Horne, de modifier sa procédure de travail interne identifiée Sauvetage en espace clos (premiers répondants) afin de respecter la norme CSA Z1006:16.

Au moment où l'inspecteur de la CNESST a produit son rapport, le donneur d'ouvrage avait fourni la procédure modifiée.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents dans les espaces clos, des solutions existent, notamment :

planifier et préparer les travaux de façon rigoureuse;

identifier tous les risques liés aux espaces clos, y compris ceux générés par les travaux, avec la participation des travailleuses et travailleurs concernés et des personnes compétentes dans ce domaine;

mettre en place des méthodes de travail sécuritaires et des moyens de prévention;

prévoir un plan de sauvetage personnalisé et mobiliser le personnel et les équipements requis sur les lieux de travail pour pouvoir appliquer rapidement ce plan en cas de situation d'urgence.

Suivis de l'enquête

À titre préventif et informatif, la CNESST transmettra son rapport d'enquête aux associations sectorielles paritaires et aux gestionnaires de mutuelles afin qu'ils informent leurs membres pouvant être concernés par l'enquête et ses conclusions.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004397.pdf

Animation (libre de droits) | Source CNESST : https://bitly.ws/3cxSV

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité dans les espaces clos : identifier et corriger les risques | espaces clos

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca

