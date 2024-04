Intoxication à l'insu des victimes - Une cellule de coordination pour des interventions plus efficaces

QUÉBEC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, octroie 2,3 M$ au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale afin de mettre sur pied une cellule de coordination pour les cas d'intoxication de personnes à leur insu. Cette cellule de coordination permettra notamment d'orienter le travail des policiers dans leurs enquêtes, partout au Québec.

Cette nouvelle équipe sera responsable de procéder aux analyses toxicologiques des trousses urinaires légales, offerte dans l'ensemble des urgences au Québec depuis décembre 2023, ainsi qu'à l'interprétation de tous les résultats obtenus. Cela permettra également d'avoir une perspective plus large, basée sur des données en temps réel et d'alimenter le gouvernement et les organismes dans l'élaboration de politique publique en la matière.

De plus, le Laboratoire assurera la vigie des crimes relatifs aux intoxications d'une personne à son insu et produira des avis de concordance lorsque les crimes se déroulent dans un même endroit, ce qui contribuera à alimenter les enquêtes criminelles. Au besoin, le Laboratoire agira également à titre de témoin expert dans les procédures judiciaires.

Citations :

« Les intoxications de personnes à leur insu, je le rappelle, sont des crimes d'une lâcheté sans nom. La nouvelle cellule nous permettra notamment d'obtenir un portrait de ce phénomène et de son évolution au Québec, pour orienter les prochaines actions en matière de sensibilisation et de répression. Grâce à la vigie effectuée par le Laboratoire, les enquêteurs disposeront de meilleures informations pour identifier et attraper ces criminels. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'utilisation de l'expertise du Laboratoire au service de la sécurité des femmes, qui, trop souvent, sont les victimes de ces intoxications, est une très bonne nouvelle. Cette annonce s'inscrit parmi les nombreux gestes que notre gouvernement a posés pour les protéger. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Le gouvernement reconnaît une fois de plus l'expertise du Laboratoire en lui confiant la création d'une équipe consacrée aux dossiers criminels liés aux intoxications à l'insu des personnes. Les cas, qui sont dorénavant pris en charge par la nouvelle trajectoire de service, doivent être traités avec méthode et rigueur pour que l'on puisse mieux comprendre les tendances et l'évolution du phénomène. Le Laboratoire s'engage à être un partenaire de premier plan pour les services policiers et un allié de choix pour la protection de la population à risque. »

Suzanne Marchand, directrice générale principale, Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale

Faits saillants :

La cellule de coordination permettra de poursuivre les analyses toxicologiques des trousses urinaires légales qui ont débuté depuis le lancement de la trajectoire, le 1 er décembre 2023, et de maximiser l'interprétation des résultats obtenus pour l'ensemble de celles reçues.

décembre 2023, et de maximiser l'interprétation des résultats obtenus pour l'ensemble de celles reçues. La compilation et le croisement des informations reçues par le Laboratoire qui seront partagées aux corps policiers concernés pourront permettre d'établir des liens entre les différents dossiers (exemple : même lieu visité par des victimes différentes).

Les investissements annoncés aujourd'hui font suite à l'annonce de 11 mesures clés visant à mieux prévenir et contrer les intoxications des personnes à leur insu au moyen de substances telles que le GHB par le ministre de la Sécurité publique en juin 2023. Ces mesures visent d'une part à sensibiliser et à outiller les principaux acteurs qui détiennent un pouvoir d'agir sur la situation, et d'autre part, à protéger et à accompagner les victimes d'intoxication à leur insu.

Toute personne qui croit avoir été victime d'une intoxication à son insu est encouragée à se diriger le plus tôt possible vers une urgence du Québec pour bénéficier de la détection des substances par l'entremise de la trousse urinaire légale.

Liens connexes :

Mesures clés pour prévenir et contrer l'intoxication d'une personne à son insu

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]