Interventions psychosociales et policières - Québec investit pour la mise en place d'une patrouille mixte dans les secteurs de Chapais et de Chibougamau

CHIBOUGAMAU, QC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Le député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique, Denis Lamothe, annonce, au nom du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qu'un financement de 316 667 $ est accordé au Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James afin de soutenir le renforcement d'une patrouille mixte d'interventions psychosociales et policières de proximité sur les territoires de Chapais et de Chibougamau.

De gauche à droite : Denis Lamothe, député d'Ungava et Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux (Groupe CNW/Cabinet du ministre responsable des Services sociaux)

Ce soutien s'inscrit dans le cadre des mesures prévues au Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (PAISM). Rappelons que le gouvernement du Québec s'est engagé à investir 9 millions $ par an pour soutenir ces pratiques mixtes, pour un total de 45 millions $ sur cinq ans, dont 2 360 000 $ sont consacrés exclusivement au financement de nouvelles équipes mixtes.

Une équipe mixte d'intervention - policiers et intervenants communautaires (ÉMIPIC) est déjà en déploiement sur le territoire du CRSSS de la Baie-James. Présente de jour, en semaine, celle-ci est composée de trois policiers, de deux intervenants sociaux et d'un agent de liaison autochtone, et couvre les territoires de Chapais et de Chibougamau. Le financement alloué permettra de bonifier l'équipe de la région, notamment par l'ajout d'un troisième intervenant psychosocial disponible pour accompagner les policiers.

Le projet est le fruit d'une entente entre la Sûreté du Québec, le CRSSS de la Baie-James et le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.

Citations :

« Cet appui permettra aux effectifs déjà en place dans la région de compter sur une ressource supplémentaire pour les soutenir dans leur travail auprès des personnes en situation de crise. Ce partenariat novateur entre policiers et intervenants sociaux est d'une grande importance et se devait d'être consolidé pour notre région, qui doit faire face à de nombreux enjeux importants d'accessibilité. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« En collaboration avec mon collègue le ministre de la Sécurité publique, nous avons soutenu le développement de patrouilles mixtes, qui est primordial pour nous, afin de soutenir les corps policiers dans leurs interventions auprès des personnes en situation de crise. La présence de telles équipes sur un territoire diminue la pression sur les services du réseau en mettant à la disposition des personnes en détresse des services de proximité adaptés. En soutenant des projets de consolidation de ces services, nous nous assurons d'améliorer les trajectoires dans les services sociaux et d'éviter de nombreuses consultations à l'urgence pour des problématiques psychosociales ou pour des troubles de santé mentale. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« La pratique policière a grandement évolué à travers le temps. De nos jours, nos policiers sont régulièrement appelés à intervenir auprès de personnes présentant des troubles mentaux. La mise en place de ces patrouilles mixtes est un moyen que nous déployons pour répondre à cette nouvelle réalité et adapter l'intervention sur le terrain, au bénéfice des citoyens et des communautés. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

Rappelons que le 20 juin 2022, un appel de projets a été lancé, invitant les établissements du réseau de la santé et des services sociaux qui désirent développer de nouvelles équipes mixtes à soumettre une demande d'aide financière au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les sommes allouées dans le cadre de la mise en œuvre de nouveaux projets de pratiques mixtes d'interventions doivent contribuer à :

améliorer la réponse aux besoins psychosociaux et de santé mentale de la population;



réduire la judiciarisation des personnes qui vivent des troubles mentaux et de l'itinérance;



réduire les risques de détérioration de la situation des personnes en crise et le recours aux urgences hospitalières;



améliorer la coordination entre les services policiers et les services du réseau de la santé et des services sociaux et leurs partenaires.

