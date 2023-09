Intervention et hébergement de crise - Ouverture d'une nouvelle ressource en santé mentale pour la population de Sherbrooke et des environs

SHERBROOKE, QC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, ont annoncé aujourd'hui l'ouverture de L'Éclaircie, une nouvelle ressource en intervention et en hébergement de crise pour la population de Sherbrooke et des environs.

Opérée par le centre communautaire Partage Saint-François, cette ressource sera disponible sept jours sur sept, 24 heures sur 24. En plus de huit nouvelles places en hébergement, elle offrira plusieurs services, dont :

des services de soutien et d'assistance

des interventions psychosociales

un suivi post-hébergement de courte durée;

des références selon les besoins de la personne.

Cette initiative est rendue possible grâce à une contribution de 10 millions de dollars sur cinq ans du gouvernement du Québec destinée à trois régions ayant identifié des lacunes en matière de services d'hébergement de crise, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Estrie et l'Abitibi-Témiscamingue. Les nouvelles ressources permettront d'améliorer l'accès aux services de proximité et à de l'hébergement temporaire, et de mieux intervenir auprès des personnes qui ont besoin d'être prises en charge rapidement en santé mentale. Elles contribueront ainsi à favoriser le rétablissement de ces personnes dans leur communauté tout en réduisant le nombre d'hospitalisations.

Citations :

« Je suis très heureux d'inaugurer aujourd'hui ce qui constitue un pan important du Plan d'action en santé mentale : le déploiement de centres de crise communautaires. Ce projet vient répondre à un réel besoin dans la communauté sherbrookoise et ses environs alors qu'on a vu dans les dernières années une augmentation du nombre de visites à l'urgence pour des raisons de santé mentale. Le centre permettra d'améliorer l'accès aux services en santé mentale, à une intervention 24/7 dans le milieu où se trouve la personne et à de l'hébergement temporaire permettant de réduire les hospitalisations. Sur place, les services seront offerts par une seule équipe, en un même lieu, 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Dès mon élection en 2018, j'ai fait du centre de crise une priorité pour les populations plus vulnérables de la région. L'ouverture du centre démontre bien que mes interventions n'auront pas été vaines. Quand l'organisme retenu a choisi un achat plutôt qu'une location, je me suis retroussé les manches afin de trouver les fonds requis pour son investissement. Aujourd'hui, je peux dire mission accomplie. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants :

Soulignons que l'Estrie a affiché une augmentation significative du nombre de visites annuelles à l'urgence santé mentale ces dernières années, de l'ordre de 56 % entre 2008 et 2019. De plus, avec la pandémie, le service Info-Social a aussi connu une hausse des appels totaux de plus de 40 % comparativement à 2019-2020. En ce qui concerne les appels de crise, on parle d'une hausse de plus de 10 %.

2019. De plus, avec la pandémie, le service Info-Social a aussi connu une hausse des appels totaux de plus de 40 % comparativement à 2019-2020. En ce qui concerne les appels de crise, on parle d'une hausse de plus de 10 %. La création de ce centre de crise découle du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 - S'unir pour un mieux-être collectif (PAISM).

Le centre de crise permettra de couvrir les réseaux locaux de service (RLS) de Val-Saint-François, des Sources, de Sherbrooke , de Memphrémagog, du Haut-Saint-François, du Granit, et de Coaticook .

, de Memphrémagog, du Haut-Saint-François, du Granit, et de . Les organismes Entr'elles Halte Crise et Le Passant offrent de l'hébergement pour les RLS de La Haute-Yamaska et de La Pommeraie.

offrent de l'hébergement pour les RLS de La Haute-Yamaska et de La Pommeraie. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS agira en tant que partenaire et collaborateur auprès de ses principaux partenaires du milieu communautaire, de manière à assurer la complémentarité, la continuité de service, la créativité, la transparence et le respect mutuel entre eux, leur rapport égalitaire et la reconnaissance des compétences et des responsabilités de chacun.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Renseignements: Source : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146