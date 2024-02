Intervention et hébergement de crise - Les ministres Carmant, Laforest et Duranceau inaugurent de nouveaux services en santé mentale au Saguenay avec le soutien du gouvernement du Canada

SAGUENAY, QC, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, ainsi que la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration d'une nouvelle ressource en intervention et hébergement de crise pour la population du Saguenay, ainsi que l'ajout de lits et de logements pour des personnes en situation de vulnérabilité. Le gouvernement du Québec y a injecté plus de 11,1 M$. Le gouvernement du Canada a consenti plus de 2,7 millions $ en vertu de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

Les services de ce centre de crise sont offerts au sein du Centre de santé L'Équilibre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sous la gouverne de l'Association canadienne pour la santé mentale Saguenay (ACSMS), en partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils seront disponibles dès la mi-février, sept jours sur sept, 24 heures sur 24. En plus de l'hébergement, les autres services offerts sont :

des services de soutien et d'assistance;

des interventions psychosociales;

un service de relance téléphonique;

des références selon les besoins de la personne.

Le projet bénéficie d'un financement récurrent de 850 357 $, attribué dans le cadre d'une des mesures du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 - S'unir pour un mieux-être collectif (PAISM), pour soutenir le fonctionnement du centre de crise et couvrir les besoins de personnel. Le CIUSSS contribue également au financement à hauteur de 50 000 $ par année.

Cette initiative est rendue possible grâce à une contribution de 10 millions $ sur cinq ans du gouvernement du Québec destinée à trois régions ayant identifié des lacunes en matière de services d'hébergement de crise, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Estrie et l'Abitibi-Témiscamingue. Les nouvelles ressources permettront d'améliorer l'accès aux services de proximité et à de l'hébergement temporaire, et de mieux intervenir auprès des personnes ayant un besoin rapide d'intervention en santé mentale. Elles contribueront ainsi à favoriser le rétablissement de ces personnes dans leur communauté tout en réduisant le nombre d'hospitalisations.

Ajout de logements au Centre de santé L'Équilibre

Le Centre de santé L'Équilibre, qui a pour mission de soutenir les personnes qui font face à des défis d'ordre psychologique ou social, accueillera également l'ajout de 56 lits destinés à des personnes judiciarisées et à des personnes vivant avec un problème de santé mentale. On y trouvera notamment 8 lits de crise, 2 appartements supervisés et 10 lits de réadaptation.

Ce chantier a nécessité des investissements de plus de 15,6 millions $ des gouvernements du Québec et du Canada.

Citations :

« Je suis très heureux d'inaugurer aujourd'hui ce qui constitue un pan important du Plan d'action interministériel en santé mentale : le déploiement de centres de crise communautaires. Ce projet vient répondre à un réel besoin dans la communauté alors qu'on a vu dans les dernières années, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une augmentation de la demande pour des services en santé mentale. Le centre permettra d'améliorer l'accès à ce type de services, à une intervention 24/7 dans le milieu où se trouve la personne et à de l'hébergement temporaire permettant de réduire les hospitalisations. Sur place, les services seront offerts par une seule équipe, en un même lieu, 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« L'inauguration du Centre de santé L'Équilibre pour les citoyens et citoyennes ayant besoin de services en santé mentale représente beaucoup pour ma circonscription de Chicoutimi. Depuis mon entrée en politique il y a cinq ans, je voulais trouver des solutions pour les bâtiments historiques près des centres-villes. Ce lieu où nous nous trouvons suit l'ouverture d'un autre bâtiment patrimonial où sont logées maintenant les personnes en situation d'itinérance de Chicoutimi. Aujourd'hui on redonne vie à l'ancien établissement de détention de Chicoutimi, fermé depuis huit ans. C'est du jamais-vu! Je suis très émue de cette grande annonce. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis de constater que ce lieu unique, à la fois moderne et patrimonial, sera un milieu d'accueil, de soutien et d'intégration pour bien des personnes vivant des difficultés au quotidien. À cela s'ajoute notre projet d'offrir des lits d'hébergement abordables supplémentaires. Ce dernier contribuera à donner un toit à des personnes qui ont grand besoin de prendre un nouveau départ dans la vie, dans un milieu favorisant la reprise de leur autonomie. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Dans le cadre de l'Entente Canada-Québec sur l'Initiative pour la création rapide de logements, nous construisons rapidement des habitations pour les personnes qui en ont le plus besoin, partout au pays. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, plus de 56 lits seront bientôt accessibles aux personnes en situation de vulnérabilité de Chicoutimi. Ces nouveaux logements fourniront un refuge sécuritaire et un soutien essentiel pour les individus cherchant à se rétablir et à retrouver leur stabilité. »

Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits saillants :

La création de ce centre de crise découle d'une mesure du PAISM.





Depuis la pandémie, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a affiché une augmentation significative du nombre d'appels au service Info-Social, soit plus de 60 % entre 2019- 2020 et 2022-2023. Le service Info-Social a aussi connu depuis la pandémie une hausse de 12 % du nombre d'appels au 811 et de 23 % des appels en provenance des partenaires de la région.





pandémie, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a affiché une augmentation significative du nombre d'appels au service Info-Social, soit plus de 60 % entre 2019- 2022-2023. Le service Info-Social a aussi connu depuis la pandémie une hausse de 12 % du nombre d'appels au de 23 % des appels en provenance des partenaires de la région. Les locataires admissibles ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 825 000 $ sur cinq ans sera assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saguenay.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Renseignements: Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418-264-4146