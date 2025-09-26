Intertek décerne des certificats standards en Europe et en Amérique du Nord pour les produits de stockage d'énergie Novele

LAS VEGAS, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Intertek, un chef de file en assurance qualité totale dans des industries du monde entier, a récemment délivré une série de certificats à Novele, Inc. (Novele) pour son produit de stockage d'énergie EnergyBoard. Ces certificats - y compris Large-Scale Fire Burn VOC, ETL et CB - reflètent la conformité du produit aux exigences d'entrée sur les marchés nord-américain et européen.

Mme Joan Li, vice-présidente d'Intertek Greater China (à gauche) et M. Charles Conwell, CEO de Novele (à droite) ont assisté à la cérémonie de certification (PRNewsfoto/Intertek)

Une cérémonie de certification a eu lieu à la RE+ Solar Exhibition à Las Vegas, aux États-Unis, et a été suivie par Joan Li, vice-présidente d'Intertek Greater China, et Charles Conwell, CEO de Novele.

Après la cérémonie, Joan Li a déclaré : « Intertek s'engage à soutenir le développement sain de l'industrie du stockage de l'énergie. Nous continuerons de développer nos services d'essai et de certification à guichet unique pour le secteur du stockage de l'énergie, protégeant ainsi le succès des entreprises nationales de stockage de l'énergie à mesure qu'elles se développent sur les marchés internationaux ».

Et Charles Conwell d'ajouter : « L'obtention des certificats standard d'Intertek pour l'Europe et l'Amérique du Nord représente une reconnaissance faisant autorité de la conformité du produit aux exigences d'entrée sur ces marchés, aidant ainsi Novele à accélérer son expansion sur le marché mondial ».

Le système de stockage d'énergie et le laboratoire de conversion de puissance d'Intertek en Chine sont équipés d'une gamme complète d'installations à la fine pointe de la technologie et dotés d'ingénieurs experts. Ses services couvrent l'ensemble de la région Asie-Pacifique, offrant des services d'essai et de certification d'accès aux marchés mondiaux pour les batteries, les convertisseurs/onduleurs et les produits de stockage d'énergie.

Ce laboratoire accrédité est reconnu par le CNAS (China National Accreditation Service for Conformity Assessment), l'A2LA (American Association for Laboratory Accreditation), l'OSHA (U.S. Occupational Safety and Health Administration), le CCS (Conformity Certification Services, Australie), le MNRE (ministère indien des Énergies nouvelles et renouvelables), l'INMETRO (Institut national brésilien de métrologie, de qualité et de technologie), le NOM (Norma Oficial Mexicana) et le BSMI (Bureau des normes, de la métrologie et de l'inspection de Taïwan).

Pour en savoir plus sur les solutions d'assurance qualité totale d'Intertek pour l'industrie du stockage de l'énergie, visitez : www.intertek.com/energy-commodities/.

