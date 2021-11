MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite d'une démarche de consultation du milieu, Hydro-Québec annonce le tracé retenu pour la ligne d'interconnexion Hertel-New York, dont la construction débutera au printemps 2023 sur le territoire québécois.

Au cours des derniers mois, Hydro-Québec a réalisé des études techniques et environnementales et a discuté avec les représentants et représentantes du milieu, les groupes environnementaux, les communautés autochtones, les propriétaires potentiellement touchés par le projet, ainsi que les résidents et résidentes de la zone d'étude. De nombreuses occasions d'échange ont permis de présenter le projet, ainsi que les tracés de ligne à l'étude, et visaient la prise en compte des préoccupations. Cette démarche a permis d'améliorer le projet et de l'adapter aux réalités du milieu d'accueil.

Description du tracé retenu

Le tracé retenu comprend un segment souterrain de 56,1 km et un segment sous-marin de 1,6 km. Sur la très grande majorité de son parcours, il est situé dans des emprises publiques. Au total, huit municipalités sont touchées par le projet : La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Édouard, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle et Lacolle.

Le tracé longe l'emprise de l'autoroute 15 sur près de 24 km et l'emprise de routes provinciales et municipales sur 29 km. À partir du poste Hertel, dans la ville de La Prairie, le tracé emprunte le rang Saint-Raphaël, le rang Saint-Claude, la montée Signer, le rang Saint-Marc, la route Édouard-VII et la montée Saint-Jacques, dans les municipalités de Saint-Philippe et de Saint-Jacques-le-Mineur. Il traverse des terres agricoles et des propriétés d'Hydro-Québec sur un peu plus de 3 km. Le dernier tronçon du tracé longe le ruisseau Fairbanks jusqu'à la rivière Richelieu dans laquelle se trouve le point d'interconnexion avec le réseau américain.

Portes ouvertes

Hydro-Québec invite la population du secteur à rencontrer ses représentants et à se renseigner sur le projet lors de deux rencontres portes ouvertes :

Date : mercredi 8 décembre 2021

Heure : de 16 h à 20 h

Adresse : 10, rue Sainte-Marie, Lacolle

Date : jeudi 9 décembre 2021

Heure : de 15 h à 20 h

Adresse : 263, route Édouard-VII, Saint-Jacques-le-Mineur

Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées.

À propos du projet

Rappelons qu'en septembre 2021, les autorités de l'État de New York ont sélectionné le projet Champlain Hudson Power Express et son raccordement à la ligne d'interconnexion Hertel-New York pour la livraison d'hydroélectricité au cœur de la ville de New York. Cet apport de 1 250 mégawatts (MW) d'énergie propre, l'équivalent des besoins d'un million de foyers, remplacera progressivement, dès 2025, les énergies fossiles qui représentent actuellement plus de 85 % des approvisionnements en électricité de la région. Ce projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le nord-est du continent de l'équivalent d'environ 3,9 millions de tonnes de CO 2 par année.

Une fois la ligne mise en service, la ligne québécoise fera l'objet d'un partenariat entre Hydro-Québec et le Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke, qui bénéficiera ainsi de retombées économiques pour une période de 40 ans.

Pour obtenir de plus amples renseignements et vous abonner à l'infolettre du projet, visitez le site https://www.hydroquebec.com/projets/interconnexion-hertel-new-york/.

