Intelligence artificielle - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 23 millions de dollars pour SCALE AI

MONTRÉAL, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Afin de soutenir les entreprises et les travailleurs dans un contexte où l'intelligence artificielle est appelée à transformer le monde du travail, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'une aide financière de 23,4 millions de dollars, répartie jusqu'en 2023, est attribuée à SCALE AI, un pôle d'investissement axé sur l'application de l'intelligence artificielle.

SCALE AI (Supply Chain And Logistic Excellence Artificial Intelligence) compte soutenir des projets de formation d'une valeur totale de 46,8 millions de dollars sur une période de 4 ans, à raison de 11,7 millions de dollars par année. Ainsi, l'aide du gouvernement représente 50 % de l'investissement global, ce qui correspond à 5 580 000 $ pour chaque année financière de 2019-2020 à 2022-2023.

Formation sur mesure

Dans un premier temps, le projet visera la formation d'une cinquantaine de spécialistes, qui, par la suite, offriront un apprentissage sur mesure à des entreprises pour mettre en œuvre des projets d'accroissement de la productivité liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Ensuite, une formation standardisée sera donnée à des travailleurs provenant de divers milieux de travail. Celle-ci sera offerte par des universités, des cégeps, des OBNL et des formateurs privés à tout travailleur souhaitant développer des compétences liées à l'intelligence artificielle. Au terme du projet, plus de 20 000 professionnels et spécialistes auront suivi ces formations.

Ce projet permettra d'adapter les compétences de la main‑d'œuvre actuelle et de répondre aux exigences liées aux transformations de l'économie en plus d'offrir un accompagnement aux entreprises dans la mise en place de solutions pour compenser la rareté de la main-d'œuvre et accroître leur productivité.

SCALE AI a été créé en 2018 dans le cadre de la création des « superamas » (supergrappes) par le gouvernement fédéral. Il est composé de 78 entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d'activité et compte 40 partenaires provenant de différents milieux, tels que des institutions universitaires, des associations professionnelles, des partenaires gouvernementaux, des incubateurs et des sociétés de capital de risque. Plus de 1 150 scientifiques en sciences des données, en intelligence artificielle et en recherche opérationnelle participent à ce consortium.

« Le Québec est un pôle mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le secteur des technologies de l'information entre dans une période clé en matière de recherche et d'innovation. Les 5 à 10 prochaines années seront cruciales pour nous permettre d'assurer une transformation efficace et durable de notre économie. Ceci passe notamment par le développement des compétences de nos travailleurs, mais aussi par l'amélioration de la productivité de nos entreprises, notamment par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le projet de SCALE AI permettra la mise en place de solutions concrètes pour compenser la rareté de la main-d'œuvre et offrir des formations de pointe pour tous les secteurs économiques du Québec, et je suis fier de l'appuyer aujourd'hui. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

