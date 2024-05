MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - Intelcom Courrier Canada inc. (Intelcom), chef de file canadien de la logistique du dernier kilomètre et de la livraison de colis, a annoncé aujourd'hui le déploiement de sa marque Dragonfly, moteur de croissance à l'échelle nationale et internationale.

Intelcom déploie sa marque Dragonfly au Canada et à l’international (Groupe CNW/Intelcom Courrier Canada Inc)

Au Québec, la marque Intelcom demeure. Dragonfly Shipping (Dragonfly) deviendra le nom d'exploitation de l'entreprise pour les autres marchés canadiens et à l'international. Depuis 2021, Dragonfly poursuit sa percée en Australie, notamment en se positionnant comme la première entreprise à y offrir un service de livraison sept jours sur sept.

« Dragonfly officialise notre présence à l'extérieur du Québec en incarnant notre vision d'entreprise, soit de devenir un joueur clé à l'échelle mondiale dans le domaine de la livraison du dernier kilomètre pour l'industrie du commerce en ligne », a déclaré Jean-Sébastien Joly, président et chef de la direction d'Intelcom et Dragonfly. « Nous demeurons une organisation fièrement montréalaise, prête à développer un réseau à l'échelle internationale. Nous utilisons des technologies d'ici pour aider à transformer l'industrie de la livraison aux quatre coins du monde. »

Conjointement, Intelcom et Dragonfly rejoignent 97 % de la population canadienne grâce à un réseau de plus de 85 stations de livraison.

À propos d'Intelcom

Intelcom est établi depuis 1986 à Montréal, Québec, Canada, où se trouve son siège social. L'entreprise se spécialise dans le développement de technologies logistiques et dans la gestion des réseaux de livraison. Intelcom collabore avec des chefs de file du commerce en ligne et des entreprises tierces du domaine des services logistiques, fournissant un service de livraison de colis du dernier kilomètre aux consommateurs de manière rapide, fiable et prévisible. En 2021, Intelcom a lancé Dragonfly en Australie, qui devient la marque associée à ses opérations à l'international.

