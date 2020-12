Institut de technologie agroalimentaire - Le ministre Lamontagne félicite les finissants

QUÉBEC, le 5 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a souligné au cours d'une célébration virtuelle en l'honneur des diplômés de l'Institut de technologie agroalimentaire (ITA) la réussite des 224 étudiantes et étudiants, soit 78 au campus de La Pocatière et 146 au campus de Saint-Hyacinthe, qui ont terminé avec succès leur programme de formation technique. Il tient à les féliciter pour leur travail et leur persévérance. Le ministre a également salué les efforts des 10 personnes inscrites au campus de La Pocatière à un programme d'études menant à l'obtention d'une attestation d'études collégiales (AEC). Leur diplôme en poche, les nouveaux technologues issus de l'ITA seront à même de mettre à profit des connaissances de pointe, à jour et adaptées à la réalité du terrain. Ils sont appelés à jouer un rôle de premier plan dans le développement d'un secteur bioalimentaire durable, prospère et ancré sur le territoire.

Citation

« La mission et la raison d'être de l'ITA consistent à permettre à ceux et celles qui désirent faire carrière en agriculture d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour s'accomplir et se réaliser et pour contribuer pleinement au potentiel bioalimentaire du Québec. J'adresse toutes mes félicitations aux 224 nouveaux technologues, ainsi qu'aux 10 personnes qui ont obtenu une attestation d'études collégiales, et je tire mon chapeau aux lauréats des médailles et des prix pour leur travail exceptionnel. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) décerne chaque année des médailles de mérite et des bourses aux diplômés qui ont obtenu les meilleurs résultats scolaires, soit une médaille et une bourse dans chacun des sept programmes d'études collégiales donnés sur les deux campus de l'établissement, ce qui représente onze médaillés au total.

L'Institut diplôme cette année les premiers finissants du profil exclusif en production animale biologique offert dans le cadre du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole du campus de La Pocatière.

Liste des lauréats des médailles de mérite du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation :

Campus de La Pocatière

M me Jeanne Durivage ( Gestion et technologies d'entreprise agricole );

M me Alicia Vachon ( Technologie des productions animales );

M. Frédérik Ducas ( Technologie de la production horticole et de l'environnement );

M me Camille Durand ( Technologie des procédés et de la qualité des aliments );

Mme Julie Pelletier-Laplante (Techniques équines);

Campus de Saint-Hyacinthe

M me Marlène Van Dersmissen-Rémy ( Gestion et technologies d'entreprise agricole );

M. Louis Lachance ( Technologie des productions animales );

M me Myrianne Simard ( Technologie de la production horticole et de l'environnement );

M me Justine Arpin ( Paysage et commercialisation en horticulture ornementale );

M. Gabriel Bourbeau ( Technologie du génie agromécanique );

Mme Eve Lefebvre (Technologie des procédés et de la qualité des aliments).

Lauréats de la Médaille académique du Gouverneur général, décernée au diplômé qui a obtenu les meilleurs résultats scolaires au terme de ses études sur chacun des campus

M me Camille Durand , campus de La Pocatière ( Technologie des procédés et de la qualité des aliments );

Mme Myrianne Simard , campus de Saint-Hyacinthe (Technologie de la production horticole et de l'environnement)

Lauréats du prix de l'Association des technologues en agroalimentaire, accordé au diplômé de chacun des campus qui a manifesté les meilleures aptitudes à se distinguer dans une future carrière de technologue agroalimentaire

M me Myriam Charest , campus de La Pocatière ( Technologie des productions animales );

Mme Eve Lefebvre, campus de Saint-Hyacinthe (Technologie des procédés et de la qualité des aliments).

Lauréat du Prix de l'ITA, remis à l'étudiant diplômé qui s'est distingué en obtenant la meilleure moyenne dans ses résultats scolaires pour l'ensemble des cours d'un programme menant à l'obtention d'une attestation d'études collégiales (AEC)

Mme Marie-Christine Jean, campus de La Pocatière (Massothérapie équine).

Lauréat du Prix de l'ITA, remis au diplômé ayant manifesté le meilleur engagement dans la réussite de ses études et s'étant distingué par la qualité de sa participation au cours des activités d'enseignement en lien avec l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) :

M. Dylan Jouvin, campus de La Pocatière (Production animale).

À propos de l'ITA

L'ITA est un centre de formation collégiale spécialisé et public relevant du MAPAQ. Constitué de deux campus, l'un à La Pocatière et l'autre à Saint-Hyacinthe, l'Institut se distingue des autres établissements d'enseignement qui offrent des programmes similaires en formant chaque année plus de la moitié des nouveaux diplômés du secteur des technologies agroalimentaires qui arrivent sur le marché de l'emploi au Québec. Il s'agit du meilleur choix d'établissement de formation dans les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin. Grâce à ses programmes d'études techniques collégiales spécialisées uniques au Québec, l'ITA est la référence pour l'industrie bioalimentaire depuis près de 60 ans. Le nombre de diplômés depuis sa création en 1962 avoisine aujourd'hui les 12 000.

Le MAPAQ considère qu'un secteur bioalimentaire prospère et durable repose sur la disponibilité ainsi que sur les compétences et la qualification de sa main-d'œuvre et de sa relève entrepreneuriale. Il s'est donc engagé à appuyer le développement de l'ITA en matière d'enseignement et de formation continue.

