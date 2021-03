KING, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - Pendant la transition de notre pays vers un avenir axé sur l'énergie propre, le gouvernement du Canada demeure déterminé à renforcer l'économie, à créer de bons emplois dans la classe moyenne et à soutenir le secteur des ressources naturelles.

La ministre des Aînés et députée de King-Vaughan, l'honorable Deb Schulte, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement de 200 000 $ pour l'installation de 20 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) dans des lieux publics dans le canton de King.

Cet investissement favorise l'adoption de véhicules à émission zéro (VEZ) en donnant aux Ontariens des options de recharge plus nombreuses dans leurs lieux de vie, de travail et de loisirs.

Les fonds fédéraux proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'ambitieux objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040 tous les véhicules de promenade neufs vendus au pays soient des VEZ. Le canton de King a également consacré des fonds au projet, portant l'enveloppe totale à plus de 536 000 $.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge facilement accessibles, notamment en soutenant la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide ainsi que l'installation de stations de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Grâce à ces infrastructures, les conducteurs canadiens pourront recharger leur VE partout au pays. Le gouvernement soutiendra également la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et l'élaboration de codes et de normes connexes. Enfin, il offre des déductions fiscales aux entreprises canadiennes qui achètent des VE, de même que des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $ aux consommateurs canadiens, ce qui rend l'achat de ces véhicules plus abordable.

Ces investissements s'inscrivent dans la logique du plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, qui propose d'accélérer davantage l'adoption des VEZ par l'octroi d'un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures pour VEZ et d'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui encourageront les Canadiens à acheter des VEZ.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Les Canadiens veulent des moyens plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. Nous leur donnons ces moyens. C'est la voie à suivre pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« En investissant dans les infrastructures vertes, nous aidons les Ontariens à faire des choix plus écologiques, nous améliorons la qualité de l'air et nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre, ce qui nous rapproche de notre objectif : un avenir carboneutre. »



Deb Schulte

Ministre des Aînés et députée de King-Vaughan

« Les fonds de RNCan nous aideront à demeurer fidèles à la tradition écologique du canton de King. Il ne fait aucun doute à nos yeux : les véhicules électriques sont au cœur de l'avenir du transport individuel. C'est pour cette raison que nous avons commencé à aménager l'infrastructure nécessaire pour que nos citoyens puissent avoir facilement accès à des bornes de recharge. »



Steve Pellegrini

Maire du canton de King

