WINNIPEG, MB, le 16 mars 2021 /CNW/ - Pendant que la pandémie de COVID-19 continue d'évoluer, le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir le secteur des ressources naturelles.

Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 155 000 $ à Éco-Ouest Canada pour l'installation de 31 bornes de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques (VE) à Winnipeg et dans plusieurs municipalités rurales du sud du Manitoba.

Les nouvelles bornes encourageront les Manitobains à choisir des véhicules à émission zéro (VEZ) en leur donnant des options de recharge plus nombreuses dans leurs lieux de vie, de travail et de loisirs. Éco-Ouest Canada et les municipalités ont aussi investi dans le projet, dont l'enveloppe totale s'élève à 356 000 $.

Les fonds fédéraux proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'ambitieux objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040, tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VEZ.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge facilement accessibles, notamment par la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide et par l'installation de stations de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Ces fonds soutiennent également l'installation de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret, l'installation de stations d'hydrogène dans les centres métropolitains, la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et l'élaboration de codes et de normes connexes. Enfin, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces mesures complètent le plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, qui propose d'accélérer davantage l'adoption des VEZ par l'octroi d'un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures pour VEZ et d'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui encourageront les Canadiens à acheter des VEZ.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Les Canadiens veulent des moyens plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. C'est la voie à suivre pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec des organisations locales pour rendre notre pays carboneutre d'ici 2050. Le projet d'infrastructures d'Éco-Ouest simplifiera la vie des utilisateurs de véhicules électriques au Manitoba tout en contribuant à la réduction de l'empreinte carbone. »

Terry Duguid

Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles

Député de Winnipeg-Sud

« La réalisation de ce projet régional mobilisera une panoplie d'expertises manitobaines, tant au chapitre des produits que des services. Notre but est de maximiser les retombées économiques pour les différents partenaires municipaux et l'ensemble de la province. »

Dany Robidoux

Directeur général, Éco-Ouest Canada

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca