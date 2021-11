ORANGEVILLE, ON, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire les émissions du secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter et de conduire des voitures électriques (VE) en Ontario et ailleurs au pays.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 289 000 $ au comté de Dufferin pour l'installation de 44 bornes de recharge de VE pour son parc de véhicules et les résidents dans le cadre de la transition vers un avenir carboneutre.

Le comté a également investi 338 000 $, portant l'enveloppe du projet à 627 000 $ au total. Les bornes de recharge seront accessibles d'ici la fin de 2022.

Financées par le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro , les bornes de recharge élargiront le réseau d'infrastructures pour VE de l'Ontario tout en soutenant le plan d'action sur les changements climatiques de Dufferin (Corporate Climate Change Action Plan), le comté ayant découvert que près de 40 % de ses émissions totales de gaz à effet de serre étaient attribuables à son parc de véhicules.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique de plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement fédéral. Tous ces investissements ont aidé à établir un réseau pancanadien de recharge rapide et à installer des bornes de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Ils aideront aussi le Canada à atteindre son objectif obligatoire : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission.

Citations

« Nous prenons des mesures pour qu'il soit plus facile de se déplacer en véhicules électriques dans le comté de Dufferin. Cette démarche est essentielle à la réduction des émissions dans le secteur des transports et à l'atteinte de nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, Ministre des Ressources naturelles

« Ce projet marque une étape importante de notre marche pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 dans le comté de Dufferin. Nous nous préparons à l'avenir du transport électrique. »

Darren White

Président du conseil du comté de Dufferin et maire de Melancthon

