LANGLEY, BC, le 20 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit un avenir énergétique à faibles émissions pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir notre secteur des ressources naturelles.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 150 000 $ pour l'installation de 21 bornes de recharge de véhicules électriques (VE) à Langley (Colombie-Britannique) en vue d'encourager l'adoption de véhicules à émission zéro (VEZ) et d'offrir aux Britanno-Colombiens plus d'options pour recharger leurs véhicules dans leurs lieux de vie, de travail et de loisirs.

Pour sa part, Langley investit plus de 230 000 $ dans le projet, auxquels s'ajoute une contribution de 25 000 $ provenant de l'initiative du gouvernement de la Colombie-Britannique CleanBC Go Electric Program.

Les fonds fédéraux proviennent de deux programmes de Ressources naturelles Canada - le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro et l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement, qui appuient l'ambitieux objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040, tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VEZ.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus facilement accessibles pour la population canadienne, notamment par la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide et la multiplication des bornes de recharge près des lieux de vie, de travail et de loisirs.

Ces fonds soutiennent également l'installation de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret, l'installation de stations d'hydrogène dans les centres métropolitains, la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et l'élaboration de codes et de normes connexes. Enfin, l'achat d'un véhicule électrique est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces initiatives s'inscrivent dans la logique du plan climatique renforcé du Canada, qui accélère l'adoption des VEZ par l'octroi d'un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures et d'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui encourageront les Canadiens à acheter des VEZ.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous donnons aux Canadiens les moyens écologiques qu'ils désirent pour se rendre à la destination de leur choix. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Les Britanno-Colombiens sont de plus en plus nombreux à acheter des véhicules électriques pour faire des économies sur le carburant et réduire la pollution atmosphérique. Par le biais de CleanBC, nous travaillons avec nos partenaires à agrandir notre réseau de recharge pour VE à Langley et dans le reste de la province afin de faciliter la tâche aux conducteurs désireux d'adopter un VE et de placer la Colombie-Britannique sur la voie d'un avenir énergétique propre. »

L'honorable Bruce Ralston

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique

« Nous sommes ravis d'ajouter 21 bornes de recharge pour VE à Langley à l'usage des résidents. Cet investissement accélérera la mise en application de notre stratégie d'action climatique, laquelle prévoit que la moitié des déplacements en véhicules de promenade dans la collectivité seront écologiquement viables d'ici 2030 et que le canton sera doté d'un parc de véhicules zéro émission d'ici 2040. »

Jack Froese, maire

Canton de Langley

