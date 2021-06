Instacart propose désormais une solution de livraison le jour même à Montréal dans près de 25 magasins Costco, Les Aliments M&M et Walmart et prévoit introduire de nouveaux détaillants, dont Pharmaprix et Sephora, en plus desservir les villes de Québec, Sherbrooke et Gatineau au cours des prochains mois

Instacart est maintenant accessible dans les 10 provinces canadiennes et à plus d'un million de ménages québécois

SAN FRANCISCO, le 15 juin 2021 /CNW/ - Instacart, la principale plateforme de livraison d'épicerie en ligne de l'Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui son lancement au Québec. C'est la première fois que l'entreprise adapte son service en ligne de livraison d'épicerie le jour même dans une autre langue que l'anglais. Instacart propose maintenant aux clients, aux acheteurs et aux détaillants locaux une expérience produit entièrement accessible en français. Les clients de Montréal peuvent maintenant faire livrer leur épicerie et autres produits offerts dans près de 25 magasins Costco, Les Aliments M&M et Walmart en aussi peu qu'une heure.

Après ce premier lancement à Montréal, Instacart prévoit poursuivre son expansion à Québec, à Sherbrooke et à Gatineau au cours des prochains mois, ainsi que proposer davantage de détaillants, dont Pharmaprix et Sephora, afin d'offrir la livraison d'épicerie le jour même à un plus grand nombre de Québécois. Avec le lancement d'aujourd'hui, Instacart est maintenant offert dans les 10 provinces canadiennes et accessible à plus d'un million de foyers québécois.

« L'année dernière, Instacart a apporté une aide précieuse à des millions de Canadiens en livrant leur épicerie et leurs produits essentiels depuis plus de 1 800 magasins appartenant à plus de 35 détaillants différents dans tout le pays », souligne Chris Rogers, vice-président de la vente au détail chez Instacart. « Avec le lancement d'aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans la concrétisation de notre engagement envers le Canada, en proposant une nouvelle façon pour les Québécois de magasiner chez les détaillants locaux traditionnels et de se faire livrer les produits dont ils ont besoin en toute simplicité. C'est avec fierté que nous présentons la première expérience en français d'Instacart au Québec, et nous nous engageons à développer un nombre de magasins et de bannières disponibles croissant pour que les clients puissent magasiner chez les détaillants locaux qu'ils connaissent, aiment et auxquels ils font confiance. »

« Nous sommes ravis d'étendre notre service Livraison le jour même des produits Costco au Québec », a déclaré Pierre Riel, vice-président principal et directeur national pour Costco Canada. « En développant davantage notre relation avec Instacart, nos membres auront encore plus de façons de tirer profit de leur adhésion. »

« L'expansion de notre collaboration avec Instacart dans le marché québécois est une étape importante dans notre engagement à rendre la vie des Canadiens plus facile, pratique et meilleure », a déclaré Cyrille Ballereau, vice-président régional chez Walmart Canada. « Nous sommes impatients d'offrir à nos clients québécois des options supplémentaires de livraison rapide de notre sélection d'épicerie et de marchandises en magasin. »

« Les Aliments M&M propose l'achat en ligne depuis de nombreuses années et notre partenariat avec Instacart est une extension naturelle de nos activités », a déclaré Derek Bowles, directeur des opérations chez Les Aliments M&M. « La demande de livraison le jour même n'est pas seulement pratique, mais représente également un gain de temps important et nous sommes impatients de proposer aux Québécois davantage accès à nos produits en les livrant à leur porte. »

« Depuis des décennies, Pharmaprix est une destination de choix pour les clients québécois en matière de produits de santé et de beauté, d'aliments de base et de produits généraux pour les aider à rendre leur vie un peu plus facile », explique Matt Carr, vice-président du marchandisage chez Shoppers Drug Mart et Pharmaprix. « Le partenariat avec Instacart pour son lancement au Québec permettra aux magasins de mieux servir les clients partout où ils ont besoin de nous, que ce soit en personne ou livré directement à leur porte. »

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Instacart, afin d'offrir à nos clients québécois une expérience de magasinage novatrice et transparente, ainsi qu'un service de livraison le jour même », a déclaré Deborah Neff, vice-présidente principale marketing chez Sephora Canada. « Maintenant plus que jamais, nous nous engageons à répondre aux besoins évolutifs de nos clients et à leur offrir la flexibilité, la facilité et la commodité de faire leurs achats comme ils le souhaitent. Nous sommes heureux que nos clients du Québec puissent bientôt profiter des services uniques d'Instacart pour faire leurs achats chez nous. »

Les Québécois peuvent faire leurs courses dès maintenant avec Instacart sur le site www.instacart.ca , ou sur l'application mobile, en entrant leur adresse et en naviguant vers le détaillant de leur choix. Pour accéder au service en français d'Instacart, les clients doivent configurer la langue de leur navigateur Web ou de leur téléphone en français canadien. Un acheteur Instacart s'occupe du ramassage, de l'emballage et de la livraison de la commande dans le délai souhaité par le client, que ce soit dans l'heure qui suit ou à la date choisie par le client. La livraison des produits Costco est offerte du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h (HAE). La livraison des produits Les Aliments M&M est offerte du lundi au vendredi de 11 h à 19 h et le samedi et le dimanche de 11 h à 17 h (HAE). La livraison des produits Walmart est offerte du lundi au vendredi de 8 h à 21 h et le samedi et le dimanche de 8 h à 17 h (HAE). En plus de l'application mobile et du site Web du marché Instacart, les Québécois pourront également, dans les prochains jours, accéder au service de livraison Instacart à partir des plateformes Web et mobile de Costco et Les Aliments M&M, qui sont toutes deux alimentées par les services d'Instacart.

